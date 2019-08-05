В тушении пожара в ТЦ "Садарак" участвовали и сотрудники полиции (ВИДЕО)

5 августа 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На одном из складов ТЦ "Садарак" в Гарадагском районе Баку четвертого августа произошел пожар.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД, в тушении пожара, выносе товаров предпринимателей из помещения горящего склада помогали и сотрудники полиции. Некоторые из них отравились дымом.

Отметим, что в связи с пожаром в ТЦ «Садарак» в скорую помощь обратились 16 человек. Шестерым помощь была оказана на месте, остальные были помещены в больницу. Один из них - сотрудник торгового центра, остальные – сотрудники МЧС и МВД, участвовавшие в тушении пожара. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

(Текст: Турал Гараджаев)

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