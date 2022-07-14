Лесной пожар в Зангилане локализован - МЧС

БАКУ /Trend/ - На территории Зангиланского района вспыхнул пожар.

Как сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на основании информации, поступившей в МЧС о пожаре на территории села Рездере Зангиланского района, на место происшествия незамедлительно прибыли силы Государственной противопожарной службы министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что горят сухая трава, кустарник и перелесок.

В результате принятых оперативных мер пожар был локализован. Продолжаются работы по тушению огня, в которых задействованы силы Государственной противопожарной службы МЧС, сотрудники Государственной пограничной службы и министерства внутренних дел.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)