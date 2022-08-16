...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Продолжается пожар в лесах Габалы (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 16 августа 2022 14:27 (UTC +04:00)
Продолжается пожар в лесах Габалы (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе в лесном массиве, расположенном в горной местности вблизи сел Абрых и Тиканлы, произошел пожар. Несмотря на высокогорную местность, сильную жару и ветреную погоду, что затрудняет тушение пожара, ведутся работы по предотвращению распространения огня и тушению пожара. На территории горят кустарники, сухая трава и деревья. В тушении пожара принимают участие сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, вертолет авиационного отряда и сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

Trend представляет видеоматериал с территории, где произошел пожар.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости