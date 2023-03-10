Установлены личности пострадавших в результате перестрелки в Баку

БАКУ /Trend/ - Установлены личности пострадавших в результате вооруженного инцидента, произошедшего на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку.

В результате инцидента пострадали два человека - Фаган Рагимли 2002 года рождения и Тамерлан Гусейнов 1983 года рождения. Об этом как передает в пятницу Trend, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Раненые были доставлены в больницу.

Отметим, что сегодня в Баку произошла перестрелка. Инцидент произошел на территории Насиминского района Баку.

Оперативная группа была немедленно направлена на место происшествия. По факту проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)