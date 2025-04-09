В Абшеронском районе обнаружены ручные гранаты и взрывчатые вещества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении подозрительного предмета на территории поселка Сарай Абшеронского района.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на данной территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов в результате проведенной операции с использованием специально обученной собаки были обнаружены 4 ручные гранаты Ф-1, пригодные для боевого применения, 13 взрывных устройств УЗРГМ, 2 штык-ножа, 7 патронов калибра 7,62 мм и 34 патрона калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории специалистами оперативной группы по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Во время дополнительных поисков на месте происшествия и в непосредственной близости от него других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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