Al Jazeera English подготовил видеоматериал из Агдамского района Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Телеканал Al Jazeera English подготовил видеоматериал из Агдамского района Азербайджана, первого района который был покинут армянскими ВС после трехстороннего совместного заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, передает Trend.
Как отмечается в репортаже, Агдам – это территория Азербайджана, которая была оккупирована на протяжении 27 лет и где, на данный момент, не осталось ни одного уцелевшего здания.
Ведущий репортажа также отметил тот факт, что многие азербайджанские вынужденные переселенцы надеются вернуться в покинутый ими 27 лет назад район, но на данный момент их возвращение запрещено в связи с опасностью, которую представляют массово заминированные территории района.
Trend представляет видеорепортаж вниманию читателей:
(Редактор: Наталья Кочнева)