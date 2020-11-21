БАКУ /Trend/ - Телеканал Al Jazeera English подготовил видеоматериал из Агдамского района Азербайджана, первого района который был покинут армянскими ВС после трехстороннего совместного заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, передает Trend.

Как отмечается в репортаже, Агдам – это территория Азербайджана, которая была оккупирована на протяжении 27 лет и где, на данный момент, не осталось ни одного уцелевшего здания.

Ведущий репортажа также отметил тот факт, что многие азербайджанские вынужденные переселенцы надеются вернуться в покинутый ими 27 лет назад район, но на данный момент их возвращение запрещено в связи с опасностью, которую представляют массово заминированные территории района.

Trend представляет видеорепортаж вниманию читателей:

(Редактор: Наталья Кочнева)