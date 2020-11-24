Тактика «выжженной земли» армян, покидающих Кяльбаджарский район Азербайджана, не ускользнула от внимания ЕК - Europe Diplomatic

БАКУ /Trend/ - Тактика "выжженной земли" армян, покидающих Кяльбаджарский район Азербайджана, не ускользнула от внимания Европейской комиссии (ЕК), говорится в статье, опубликованной в онлайн-журнале Europe Diplomatic, сообщает Trend.

"Мы принимаем к сведению различную информацию и различные жалобы, поступающие от сторон по ситуации в отношении Нагорного Карабаха и прилегающих к нему регионов. Поскольку прямого выхода на территории нет, проверить эти утверждения нам очень сложно, и поэтому я не смогу ответить на конкретные обвинения, которые касаются ситуации на этих территориях, но что важно, так это соблюдение режим прекращения огня, который должен быть полностью соблюден", - приводится цитата пресс-секретаря ЕК.

В статье также говорится, что сообщения в СМИ о стратегии "выжженной земли", использованной армянами, покидающими Кяльбаджарский район Азербайджана, вызвали большую обеспокоенность экологов, которые указали на катастрофу, происходящую из-за сожжения лесов и преднамеренного уничтожения уникальной флоры и фауны гор.

В статье объясняется, что стратегия "выжженной земли" использовалась армянами, покидающими Кяльбаджарский район.

"Они сжигали дома, сады, леса, а также массово забивали домашний скот, что впоследствии может привести к санитарным проблемам", - отмечается в статье.

"Стратегия "выжженной земли" является военным преступлением по определению в Женевских конвенциях 1977 года. Эта варварская стратегия уничтожения всего, что потенциально может быть использовано противником, осуждается международным правом, а процедуры, касающиеся военных преступников, находятся под юрисдикцией Международного уголовного суда в Гааге. Это постоянно действующий орган международного уголовного правосудия, в компетенцию которого входит преследование лиц, виновных в геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности, а также в военной агрессии. Суд, учрежденный Римским статутом 1998 года, официально начал свою работу 1 июля 2002 года", - говорится в журнале.