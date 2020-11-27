Эко-террор Армении представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе

БАКУ /Trend/ - Экосистема, животный мир и природные ресурсы Нагорно-Карабахского региона сильно пострадали в результате конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом, как передает в четверг Trend, говорится в статье старшего научного сотрудника Центра анализа международных отношений (AIR Center) Наги Ахмедова, опубликованной Euractiv.

В статье под названием «Экологические последствия конфликта» автор пишет, что 9 ноября лидеры Азербайджана и Армении подписали при посредничестве России соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, которые возобновились 27 сентября.

«Несмотря на то, что армяне перебрались в эти азербайджанские районы только после их оккупации в ходе войны в начале 1990-х годов, они сочли неприемлемым возвращать эти территории азербайджанцам. По сообщениям СМИ, армяне в Кельбаджаре сжигали дома, вырубали деревья и поджигали леса перед тем, как покинуть регион. Сообщается, что они не уклонялись от сжигания школ и больниц, убоя скота. К сожалению, эти действия не получили должной реакции со стороны международных институтов и НПО, занимающихся проблемами окружающей среды», - говорится в сообщении.

Автор отметил, что все эти противоправные действия необходимо решительно осудить: «К сожалению, этот экологический террор против оккупированных регионов Азербайджана начался уже в 1990-х. Экосистема, дикая природа и природные ресурсы региона жестоко уничтожались последние 27 лет”

Автор также отмечает, что общая площадь оккупированных лесов составила 247 352 га; из них около 13 197 гектаров имеют особое значение: «В этих лесных районах растет более 460 дикорастущих растений и кустарников. Из них 70 являются эндемиками и не растут естественным путем больше нигде в мире. В Кельбаджарском районе 968 га деревьев, внесенных в Красный список МСОП, которые также были вырублены и проданы за границу”.

По словам автора, в результате оккупации территория Нагорно-Карабахского региона подверглась сильному разрушению экосистемы, которое можно охарактеризовать как «экоцид», что требует привлечения к уголовной ответственности.

«После освобождения территорий от оккупации Азербайджан обнаружил новые свидетельства экологического террора, проводимого армянами на этих землях на протяжении почти 30 лет. Чтобы установить истинное состояние животного и растительного мира на освобожденных территориях, необходимо на месте провести соответствующее расследование и дать объективные научные оценки, а также определить ущерб, нанесенный природе», - сказал автор.

«Подводя итог, можно сделать вывод, что враждебное отношение к природе и эко-террор в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах Азербайджана не только представляют серьезную угрозу экологическому равновесию, флоре и фауне Азербайджана, но и наряду с другими провокационными действиями Армении, сеют новую ненависть и представляют серьезную угрозу миру и безопасности в регионе», - сказал автор.