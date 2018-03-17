США следует расширить сотрудничество с Азербайджаном - американский политолог

БАКУ /Trend/ - США должны расширить сотрудничество с Азербайджаном, пишет американский политолог Рауль Лоури Контрерас в своей статье «США защищают ключевые торговые маршруты - Мы должны добавить Азербайджан в этот список», опубликованной The Hill.

«Правительство США должно расширять связи с Азербайджаном не только потому, что Азербайджан является геополитически важной страной, либо потому, что он является экспортером нефти и газа на Запад, а потому, что он поддерживает США в борьбе с терроризмом», - пишет автор.

Далее, говоря о геостратегической значимости Азербайджана, автор отмечает, что в рамках реализации проекта "Новый Шелковый путь", железнодорожные маршруты, проходящие через Азербайджан, откроют возможности для Китая транспортировать свои грузы непосредственно в Европу, позволяя сэкономить время и миллионы долларов.

«Кроме того, Европа может транспортировать свои товары в Азию, а Азербайджан может поставлять свои нефтепродукты по железнодорожному маршруту в Китай, тем самым расширяя рынки сбыта», - говорится в статье.

Контрерас отмечает, что помогать дружественной стране – это одна из американских ценностей и Азербайджан является другом США.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёова)

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