Али Гасанов: События в Гяндже - дело рук предателей, осмелившихся посягнуть на государственность

16 июля 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - События в Гяндже - дело рук предателей, осмелившихся посягнуть на государственность. Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал на мероприятии, посвященном второй годовщине попытки государственного переворота 15 июля, проведенном в посольстве Турции.

Али Гасанов отметил схожесть событий, произошедших в Турции, с событиями, произошедшими в текущем месяце в Гяндже. «В Гяндже предатели захотели посягнуть на государственность, убили двух офицеров полиции. Однако, эти силы не достигли своих целей. Совершенное в Гяндже преступление схоже с событиями, произошедшими в Турции два года назад. Президент Азербайджана и азербайджанский народ с волнением наблюдали события ночи 15 июля. Азербайджан оказал необходимую поддержку Турции, был рядом с турецким народом, продемонстрировал непоколебимость азербайджано-турецкой дружбы», - отметил Али Гасанов.

Помощник Президента также добавил, что события в Турции также напомнили события 20 Января, которые произошли в Баку. «Просто те, кто совершил эти события в Турции, были непосредственно связаны с Турцией. В Баку же люди были убиты армянами, солдатами советской армии с проармянской сущностью. Обе силы хотели победить национальную волю. Можно использовать танки, боевую авиацию против народа, однако невозможно сломить национальную волю», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента подчеркнул, что демонстрация народной воли во время событий 15 июля 2016 года в Турции вселяет гордость и останется в летописи героизма турецкого народа.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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