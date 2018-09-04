Президент Ильхам Алиев назначил нового главу "Азерэнержи" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении Балабаба Гусейнага оглу Рзаева от должности председателя открытого акционерного общества "Азеришыг".

Другим распоряжением главы государства Балабаба Рзаев назначен президентом открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Балабаба Рзаев родился 10 июня 1957 году в посёлке Зиря города Баку. По окончании школы в 1974-1979 гг. Балабаба Рзаев учился на заочном отделении факультета энергетики Азербайджанского института нефти и химии имени М.Азизбекова (нынешний Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и получил специальность инженера-электрика.

С 17 декабря 1979 года работал в Бакинском электромонтажном управлении № 1 треста "Азерсенайеэлектрикгурашдырма" инженером-электриком, мастером (10.1980-02.1981), прорабом (02.1981-04.1985), начальником участка (02.1985-07.1986), главным инженером (07.1986-04.1988), начальником управления (04.1988-05.1998). В 1998 году данное предприятие было преобразовано в акционерное общество "Бакэлектро", где Рзаев до 10 августа 2006 года занимал должность председателя правления.

10 августа того же года Балабаба Рзаев был назначен на должность председателя правления ОАО "Бакыэлектрикшебеке".

Согласно распоряжению Президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года, назначен председателем ОАО "Азеришыг".

Распоряжением Президента Азербайджана от 10 августа 2016 года Балабаба Рзаев был удостоен почетного звания "Заслуженный инженер"; в 2017 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный инженер" Содружества независимых государств; распоряжением Президента Азербайджана от 9 июня 2017 года награжден орденом "За службу Отечеству" третьей степени за плодотворную деятельность в совершенствовании энергетической системы Азербайджана.

Женат, имеет двоих детей - дочь и сын, четырех внуков.

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