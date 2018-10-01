Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 94 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На первое октября текущего года в Фонде помощи Вооруженным cилам Азербайджана собраны средства в размере 94.005.457,49 маната, 213.577,88 доллара США, 12436,0 евро и 5000,0 рублей.
Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.
Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.
Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.
Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.