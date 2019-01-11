Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова направила обращение международным организациям в связи с годовщиной трагедии 20 Января, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Обращение направлено генеральному секретарю ООН, в Совет безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ, Международный и Европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию азиатских омбудсменов, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и зарубежных стран в республике, диаспорским организациям Азербайджана.

«Со дня кровавой трагедии 20 Января 1990 года прошло уже 29 лет. Это страшное преступление против человечности невозможно забыть, оно всегда вспоминается с болью в сердце. Эта кровавая дата, сохранившаяся в памяти нашего народа как ночь чёрного января, является как днём почитания наших шехидов, так и днём единства нашего народа в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, днём гордости и славы. События этого дня ещё раз продемонстрировали решимость нашего народа бороться за восстановление своей независимости и нарушенных прав. В результате поддержки бывшим руководством СССР усиливавшегося с 1988 года армянского сепаратизма в Нагорно-Карабахской автономной области, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, предвзятого отношения к нашей стране, учреждения и организации указанной области постепенно были выведены из подчинения республики, азербайджанцы были депортированы с исторических этнических земель в Армении, наши сограждане подверглись тяжёлым пыткам и насилию, и эти события переполнили чашу терпения азербайджанского народа. C целью подавить его справедливый протест, остановить нарастающее в Азербайджане национально-освободительное движение, по указанию тогдашнего советского правительства было учинено кровопролитие 20 Января. На основании официальных фактов отмечаем, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года войска Советской армии внезапно были введены в Баку, Сумгайыт и многие другие города и районы Азербайджана. С привлечением высадившихся с военных кораблей десантных групп, танков и другой тяжёлой военной техники мирное население подверглось обстрелу, в результате были грубо нарушены нормы международного права, соответствующие положения Конституций бывших СССР и Азербайджанской ССР, фундаментальные права человека, совершено страшное, бесчеловечное преступление против многонационального азербайджанского народа, вставшего на защиту свободы родного отечества и своих прав. Вооружёнными силами, вошедшими в Баку, независимо от национальности, возраста и пола, были безжалостно убиты 168 безоружных гражданских лиц, в том числе дети, женщины и старики, в столице и на других территориях страны были ранены 744 мирных невинных человека, сотни людей пропали без вести, 841 человек был незаконно арестован. Во время этих событий обстреливались и вывозившие раненых машины скорой медицинской помощи, врачи, в результате были ранены и стали жертвами этой ночи и медицинские работники. Использование запрещённых видов оружия и боеприпасов привело к неизмеримым разрушениям. В результате диверсии, организованной КГБ СССР с целью сокрытия информации о происходящем, был взорван энергоблок республиканского телевидения», - говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил тогда в Москве от имени азербайджанского народа с резким заявлением в связи с этими кровавыми событиями и потребовал дать политическую оценку совершённому во время трагедии 20 Января преступлению против азербайджанского народа и наказать виновных.

«Следует отметить, что эти события не сломили волю азербайджанского народа, и освободительная борьба завершилась в 1991 году восстановлением суверенитета Азербайджана. По инициативе Президента Гейдара Алиева состоялась специальная сессия парламента, на которой была дана политико-правовая оценка этого кровавого события. Дата 20 Января в нашей республике ежегодно отмечается как День всенародной скорби, и в этот день сотни тысяч людей отдают дань памяти и уважения шехидам», - говорится в обращении.

В обращении омбудсмен отмечает, что граждане Азербайджана различной национальности, погибшие во время этого кровавого события, соответствующим указом главы государства были удостоены почётного звания «Шехид 20 Января», а также согласно распоряжению «Об усилении государственной помощи лицам, ставшим инвалидами во время событий 20 Января 1990 года», осуществляются различные мероприятия, этим лицам государство назначило соответствующее пособие, а семьям шехидов выплачивается Президентская пенсия.

«С целью привлечения внимания мировой общественности к этим событиям в этом году, как и в прошлые годы, соответствующим распоряжением утверждён и претворяется в жизнь «План мероприятий в связи с проведением 29-й годовщины трагедии 20 Января», - говорится в обращении.

Омбудсмен отмечает, что эта ужасная трагедия привела к гибели мирного населения. В результате были грубо нарушены положения Всеобщей декларация прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных правовых документов.

"Однако событиям 20 Января, являющимся по своему содержанию и масштабам одним из ужасных преступлений ХХ века, до сих пор не дана международно-правовая оценка, заказчики и исполнители кровавой акции не понесли наказание», - подчеркивается в обращении.

Как говорится в документе, в соответствии с международным правом трагедия 20 Января должна быть квалифицирована как преступление против человечности.

«На основании статьи седьмой Статута Международного уголовного суда, истребление, насильственное исчезновение людей, их преследование по политическим, расовым, этническим, культурным, гендерным мотивам, пытки по отношению к ним, другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий, серьёзных телесных повреждений, ущерба психическому или физическому здоровью, квалифицируются как преступление против человечности», - говорится в обращении.

Уполномоченный по правам человека подчеркивает, что в тот период руководство советского правительства, грубо нарушив нормы международного права, оказало этим преступлением поддержку Армении, в результате чего против Азербайджана начались продолжительная армянская агрессия, этническая чистка, геноцид, было оккупировано 20 процентов территории Азербайджанской Республики. С территории Армении и из Нагорного Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана, и семи прилегающих районов было насильно изгнано коренное азербайджанское население. В результате этих событий были в массовом порядке нарушены фундаментальные права мирных жителей, и до сих пор более миллиона соотечественников продолжают оставаться беженцами и вынужденными переселенцами.

"Азербайджанская сторона прилагает постоянные усилия для мирного разрешения этого конфликта, выдвигает соответствующие инициативы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев с трибун авторитетных международных организаций, в том числе Генеральной ассамблеи ООН, неоднократно решительно заявлял о необходимости урегулирования этого конфликта мирным путем исключительно в рамках обеспечения территориальной целостности Азербайджана и вывода оккупационных сил с захваченных земель. Эти заявления отражены в соответствующих решениях авторитетных международных организаций, в том числе в принятом 12 декабря 2018 года Европейским парламентом документе, ещё раз подтвердившем территориальную целостность Азербайджана. Следует отметить, что имеется достаточно правовых документов, позволяющих квалифицировать произошедшие 29 лет назад события 20 Января в соответствии с международным правом как преступление против человечности, являющееся одним из тяжких видов международных преступлений, в то же время достаточно оснований для привлечения к уголовной ответственности лиц, отдавших соответствующий преступный приказ, и его исполнителей, в первую очередь тогдашних руководителей Советского государства. Безнаказанность лиц, совершивших подобные деяния, противоречит всемирно признанным приоритетам, принципам ООН, Целям устойчивого развития», - отмечает омбудсмен,

Омбудсмен Эльмира Сулейманова призвала мировое сообщество и международные организации содействовать международно-правовой оценке этой кровавой акции с целью заслуженного наказания совершивших это преступление против человечности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.