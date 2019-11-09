Эльмар Мамедъяров: Если земли Азербайджана не были бы оккупированы Арменией, между Ираном и Нахчываном могло бы быть прямое железнодорожное сообщение

БАКУ/Trend/ - Нерешенные конфликты в регионе ОЭС, в том числе армяно-азербайджанский конфликт, препятствует нашему всестороннему сотрудничеству.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в своем выступлении на 24-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Конечно же, все мы должны признаться, что как и отражено в Коммюнике Антальи, нерешенные конфликты в регионе ОЭС, в том числе армяно-азербайджанский конфликт, препятствует нашему всестороннему сотрудничеству.

Существующие реалии необходимо менять, решать на месте, чтобы создавать еще большие возможности для сотрудничества между нашими странами.

Другой важный пункт, отраженный в Коммюнике, предусматривает преодоление других очагов напряженности в регионе, включая текущие конфликты и общие угрозы.

К сожалению, это не только отражение политических реалий, но и ущерб для экономических возможностей региона. Например, если наши земли не были бы оккупированы Армений, то между Ираном и Нахчываном могло быть прямое железнодорожное сообщение.

Эти отношения основываются на принципы солидарности, что должно усиливаться. Если не будут устранены политические и военные угрозы, в том числе незаконная деятельность на оккупированных территориях, то региональное экономические сотрудничество невозможно. Поэтому моменты, подчеркнутые в связи с этим в Декларации Исламабадского саммита 2017 года, должны быть актуализированы в национальной и региональной деятельности государств-членов ОЭС», - сказал Эльмар Мамедъяров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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