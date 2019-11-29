Президент Ильхам Алиев принял Исрафила Мамедова в связи с назначением на новую должность (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял Исрафила Мамедова в связи с назначением на должность исполнительного директора Государственного нефтяного фонда.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана назначен помощником Президента. Вы более 10 лет работаете заместителем директора, накопили опыт. Я принял решение назначить вас на должность исполнительного директора. Это - большое доверие. Уверен, что вы оправдаете это доверие.

Государственный нефтяной фонд является нашим стратегическим активом. В этом году мы будем отмечать 20-ю годовщину создания фонда. Знаменательно, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан через 2 года после добычи первой нефти с платформы «Чираг» – в 1999 году. Создание Фонда является историческим решением великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня данное решение показывает, какой это был правильный и своевременный шаг. Должен также сказать, что предложение о создании Нефтяного фонда великому лидеру дал я. В то время в правительстве были различные мнения, и некоторые члены правительства выступили против этого. Их предложение заключалось в том, чтобы все доходы от нефти поступали в бюджет и ежегодно расходовались. Если бы был выбран этот подход, то сегодня в нашем Государственном нефтяном фонде не было бы денег. Я выступил против этого предложения, старался доказать, что для прозрачного хранения средств, направления их в стратегические сферы нашей страны и сохранения будущим поколениям обязательно должен быть создан Государственный нефтяной фонд, и добился этого. По моей инициативе делегация из представителей государственных структур Азербайджана была командирована в различные страны, где ознакомилась с деятельностью аналогичных фондов. После этого мы остановились на самой прозрачной и работающей модели в мире и приняли ее. Опыт минувших 20 лет свидетельствует о том, что это было единственно правильное решение. Могу сказать, что это было историческое решение, потому что средства Государственного нефтяного фонда – аккумулируемые там доходы от нефти, а теперь уже и от газа в большой степени обусловливают общее развитие нашей страны.

Мы смогли реализовать важные социальные проекты, стоящие перед нашей страной. Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев осуществляется посредством именно Государственного нефтяного фонда. На эти цели израсходованы миллиарды долларов. Ежегодно за счет трансфертов в бюджет из Государственного нефтяного фонда мы можем реализовывать социальные проекты, это создает возможности для повышения зарплат, пенсий, пособий. В то же время Нефтяной фонд финансирует отрасли, считающиеся стратегическими для нашей страны. Инициатива, связанная с обучением азербайджанской молодежи в ведущих вузах мира, также обеспечена Фондом. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, другие важные стратегические проекты, строительство буровых установок – все это реализовано за счет средств Государственного нефтяного фонда.

Словом, могу сказать, что сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана является структурой, обладающей исключительным значением для развития нашей страны. В то же время очень позитивен и международный имидж нашего Фонда. Неслучайно, несколько лет назад Фонду была присуждена награда ООН. Должен также отметить, что по моей инициативе Азербайджан присоединился к инициативе, выдвинутой в то время премьер-министром Великобритании. Она называлась Инициатива прозрачности в добывающей промышленности. Азербайджан был одной из первых стран, присоединившихся к этой инициативе и обеспечившей все ее критерии. Мы долгие годы осуществляли деятельность в рамках этой организации. Но когда увидели, что она уже теряет свое значение, там идут процессы политизации и против Азербайджана применяется необъективный, предвзятый подход, мы подняли вопрос о том, что если этому не будет положен конец, Азербайджан выйдет из этой организации. Когда я в то время сообщил об этом, руководство организации, если честно, не особо в это поверило. Помню, в то время у меня состоялась встреча с руководящими работниками организации, и я открыто сказал, что мои слова совпадают с делами. Если я говорю, что мы через некоторое время выйдем оттуда, то так и будет. Это решение приняли мы. Это было нелегкое решение, потому что как одна из первых стран, присоединившихся к данной инициативе, мы сыграли важную роль и в формировании этой организации. Но жизнь показала, какой правильный был сделан шаг. Через некоторое время после нас из этой инициативы вышли Соединенные Штаты Америки. Таким образом, структура под названием Инициатива прозрачности в добывающей промышленности полностью потеряла свой авторитет и сегодня нигде не упоминается. Наше членство в организации на самом деле не оказало особо большого влияния на наше намерение, потому что прозрачность является нашим осознанным выбором, и сегодня Государственный нефтяной фонд является одним из самых прозрачных, самых эффективно работающих среди суверенных фондов в мире. Мне хорошо известно, что некоторые подобные фонды в последнее время понесли большие потери, так как они проводили рискованную политику, стремились заработать еще больше денег. Наш же подход – я об этом всегда говорил - должен быть консервативным. Наша основная задача – сохранять средства и вкладывать их в нерискованные инструменты. Сейчас мы уже имеем диверсифицированную валютную корзину, и здесь изменчивость валютных курсов не влияет на наши средства. Мы сделали большие вложения в золото, сделали большие вложения в недвижимость. Средства фонда диверсифицированы и с точки зрения географии. То есть, мы защитили себя от всех возможных рисков. Главное в том, что за 20 лет мы не потеряли средств и из года в год увеличиваем средства Фонда. Даже в кризисные годы, когда мы столкнулись с девальвацией, средства Фонда не уменьшились. Я не допустил этого. Мы уменьшили расходы, прибегли к большим мерам экономии, сохранили свои стратегические валютные резервы и увеличили их. Могу сказать, что это происходит в очень редких случаях, потому что в то время, в период, когда цены на нефть резко упали – в 4 раза – все суверенные фонды потеряли большие деньги. Они потеряли миллиарды, десятки миллиардов долларов. А мы не потеряли, потому что проводим очень продуманную политику.

Я очень рад, что доходы Фонда от управления растут. Это очень хороший показатель. В этом году – год еще не закончился - доходы Государственного нефтяного фонда увеличились на более чем 4 миллиарда долларов. 1,8 миллиарда долларов из них получены именно от управления. То есть, это большие средства. Такие возможности создают правильная политика Фонда и правильное размещение средств. Уверен, что наши валютные резервы будут с каждым годом расти. В настоящее время наши стратегические валютные резервы превышают 50 миллиардов долларов. Это – рекорд, исторический показатель. Этот показатель важен именно потому, что он превышает и наш валовой внутренний продукт. Такое сейчас наблюдается в очень редких странах. В то же время наш внешний долг составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта, и по этому показателю мы занимаем 9-е место в мире. Мы предусмотрели в бюджете следующего года цену на нефть на уровне 55 долларов. Это тоже очень консервативный подход. В настоящее время цена нефти «Азери Лайт» приближается к 70 долларам, мы берем 55, чтобы собиралось больше денег. Например, если мы возьмем 65, то тогда эти деньги будут поступать в бюджет в виде трансферта и расходоваться. Необходимости в этом нет. Сейчас благодаря прозрачности, точности, реформам мы обеспечиваем наш бюджет посредством других областей. Налоговые и таможенные органы за 10 месяцев собрали дополнительно 850 миллионов манатов. До конца года есть время, эти средства увеличатся. Поэтому мы должны экономить доходы Нефтяного фонда. Словом, в Азербайджане правильный подход в этой сфере, как и во многих областях, продуманная политика и предпринимаемые шаги, соответствующие интересам народа, позволили получить этот прекрасный результат.

Я высоко оцениваю деятельность Фонда. Именно поэтому исполнительный директор Фонда Шахмар Мовсумов назначен мною помощником Президента. Уверен, что он как помощник сыграет важную роль в углублении реформ.

А вам я рекомендую продолжать достигнутые успехи. Мы не должны довольствовать достигнутыми успехами. Государственный нефтяной фонд должен и увеличивать свои активы, и надежно их размещать. Наш стратегический ресурс – Нефтяной фонд должен всегда трудиться для страны, во имя интересов народа.

Год уже завершается. Проинформируйте о достижениях этого года и шагах, запланированных на следующий год.

Х Х Х

Исрафил Мамедов: Уважаемый господин Президент. В первую очередь, выражаю Вам глубокую благодарность за оказанное большое доверие. Как Вы сказали, в этом году Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики отмечает 20-летие своего создания великим лидером. Как Вы отметили, за эти 20 лет Государственный нефтяной фонд превратился в обладающую международным авторитетом финансовую структуру с растущими год от года активами, способную делиться своим опытом с другими странами в области обеспечения прозрачности.

Уважаемый господин Президент, высокая оценка, которую Вы всегда даете, для нас является большой честью. Мы, коллектив Государственного нефтяного фонда, также всегда делали все возможное для выполнения обязательств, взятых Фондом перед Вами. Естественно, ни одно из этих достижений не было бы возможным без Вашей поддержки. Весь коллектив Фонда постоянно чувствует Ваше внимание. Вы были поддержкой нам во всех наших делах.

Уважаемый господин Президент, заверяю Вас в том, что приложу все усилия для того, чтобы оправдать Ваше высокое доверие. Очень признателен господин Президент.

Как Вы отметили, средства Фонда в этом году увеличились на 10 процентов и на конец года ожидаются в объеме 42,5 миллиарда долларов. Как Вы отметили, инвестиционные доходы впервые в истории Фонда превысили 1,8 миллиарда долларов. Еще раз хочу заверить Вас в том, что приложу все усилия для еще большей диверсификации инвестиционного портфеля Фонда и сокращения рисков.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Я высоко оцениваю достигнутые успехи. В том числе хочу отметить, что в рамках Давосского всемирного экономического форума я провел встречи с руководителями ведущих фондов мира и с чувством большого удовлетворения могу сказать, что их мнение о нашем Фонде также очень позитивное. Государственный нефтяной фонд не только реализует важные проекты на территории страны, но и сотрудничает с ведущими фондами мира, средства которых измеряются сотнями миллиардов, участвует вместе с ними в различных инвестиционных проектах. Это, в свою очередь, показывает какой эффективной организацией является Фонд. С другой стороны, ведущие фонды мира, средства которых измеряются сотнями миллиардов, очень щепетильно относятся к своей репутации, и для них деньги – не главное. Для них главное - репутация и прозрачность.

Наше преимущество в том, что наш Фонд оказывает очень позитивное влияние на имидж страны не только как хранилище, но и действительно важная международная организация. Считаю, что в будущем наше сотрудничество с ведущими финансовыми структурами мира должно углубляться. Проводимая сейчас Фондом работа по диверсификации инвестиционного портфеля удовлетворительная. Но жизнь не стоит на месте, появляются новые инструменты, вызывают интерес новые места для инвестиций. Поэтому вы должны и в этой сфере проводить очень гибкую политику. Сейчас в мире экономическое развитие идет неравномерно. Экономика некоторых стран развивается более высокими темпами. Поэтому мы, проводя очень гибкую политику, для получения еще больших доходов должны уделять внимание только малорискованным активам.

Сейчас команда Фонда тоже очень опытная, она работает уже много лет. И вы работаете на должности заместителя более 10 лет. Уверен, что положительная динамика будет продолжаться. Поздравляю вас и желаю успехов.

Исрафил МАМЕДОВ: Большое спасибо. Очень признателен.

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