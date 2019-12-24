Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ФОТО)

24 декабря 2019 01:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает во вторник Trend.

В публикации говорится: "Искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с Днем рождения! Его личные качества, знания, настойчивость, непоколебимая воля, смелость, целеустремленность ведут Азербайджан к новым победам и достижениям. Его сила духа, неиссякаемая энергия и доброта – достойный пример для каждого из нас. В этот знаменательный день желаю нашему Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и прекрасного настроения! Пусть любовь и вера азербайджанского народа, являющиеся источником его силы, будут залогом его дальнейших успехов!".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ФОТО)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ФОТО)
Новости по теме
Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 00:01
Утвержден Протокол о внесении изменений в Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном
Политика 23 декабря 19:02
В Азербайджане учреждается Национальный центр гематологии и трансфузиологии
Политика 23 декабря 18:20
Малообеспеченным семьям в Азербайджане будет оказана единовременная помощь
Политика 23 декабря 17:49
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору между Азербайджаном и Турцией
Политика 23 декабря 17:36
Президент Ильхам Алиев дал подробное интервью местным журналистам в связи с итогами года (ВИДЕО, ФОТО)
Политика 23 декабря 17:19
Лента новостей
Концерн BMW подтвердил проведение в его отношении расследования регулятором в США
США 02:51
Демократы не исключили возможность еще одного импичмента Трампу
США 02:33
Атака хакеров прервала работу в угольных шахтах Чехии
Европа 02:05
У западного побережья Канады произошло второе землетрясение
Другие страны 01:01
Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу
Россия 00:40
У западного побережья Канады произошло землетрясение
Другие страны 00:14
Сегодня день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 00:01
Ариана Гранде выпустила первый концертный альбом
В мире 23 декабря 23:59
Путин рассказал, что не пьет чай
Россия 23 декабря 23:36