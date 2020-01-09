В Азербайджане завершается срок представления документов для регистрации кандидатов в депутаты

БАКУ/Trend/ - Завтра завершается срок подачи в окружную избирательную комиссию (ОИК) необходимых избирательных документов для регистрации кандидатов в связи со внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент), сообщает в четверг Trend.

Кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченный представитель политической партии, блока политических партий, должны представить документы, необходимые для регистрации кандидата не позднее, чем за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования, то есть, с 21 декабря 2019 до 18:00 часов 10 января 2020 года.

Кроме того, 10 января завершается подготовка протоколов голосования. Решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) они должны быть подготовлены соответствующим полиграфическим предприятием самое позднее за 30 дней до дня голосования, то есть до 10 января.

10 января также завершается срок выбора мест для размещения предвыборных агитационных материалов на щитах на территории избирательных участков.

Напомним, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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