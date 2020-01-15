При Президенте Ильхаме Алиеве прошло совещание, посвященное итогам 2019 года (ФОТО/ВИДЕО) (версия 4)

БАКУ /Trend/ - В понедельник при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства выступил на совещании с вступительной речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

-Сегодня мы поговорим об итогах минувшего года, будет проведен обмен мнениями о предстоящей работе.

Могу сказать, что в целом 2019 год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены, обеспечено устойчивое развитие страны. Таким образом, достигнуты большие успехи и в политической, и в экономической, и в социальной сферах. Азербайджан жил в условиях стабильности. Стабильность – основное условие для развития любой страны.

В течение года мы наблюдали нарастание напряженности в различных местах. Кровавые столкновения, войны, массовые акции протеста, полицейское насилие, грубое нарушение прав человека, попрание демократических ценностей – все это наблюдалось, можно сказать, повсюду в мире. Возрастает напряженность в Европе, Азии, Латинской Америке, на постсоветском пространстве, в нашем регионе, на Ближнем Востоке, в мире. Азербайджан же развивается как пространство стабильности. Гарантом стабильности в Азербайджане является азербайджанский народ. Основной гарант стабильности в Азербайджане – воля азербайджанского народа. Поддержка, которую народ оказывает нам, высокая оценка нашей политики еще больше воодушевляют нас, в то же время обеспечивают стабильность в политической и экономической сферах в нашей стране. Когда нарушается стабильность, в странах происходят кризисы, хаотические процессы, это наносит им большой вред. Мы столкнулись с этим в своей истории в начале 1990-х годов. Стабильность в Азербайджане была нарушена, страна была охвачена кризисом, мы понесли большие потери. Но вот уже 26 лет Азербайджан живет в условиях стабильности, за эти годы наша страна прошла очень большой путь развития. Могу сказать, что наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе.

В минувшем году еще более укрепились наши международные позиции. В Азербайджане было проведено несколько авторитетных международных мероприятий, которые отражают и укрепляют позицию нашей страны в мире. Азербайджан известен как надежный партнер на мировой арене, и наша международная мощь с каждым днем растет. В течение года нашу страну посетили более 40 глав государств и правительств, как в двустороннем формате, так и для участия в международных мероприятиях. В то же время у меня были многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних государств, и эти встречи очень важны, потому что налаживание отношений с соседями, считаю, должно быть приоритетом для любой страны. У Азербайджана очень прочные связи с соседями, сформировавшиеся на основе взаимных интересов. В прошлом году эти связи еще более укрепились. В то же время прошлогодний визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан отражает связи между Европейским Союзом и Азербайджаном. Данный визит внес большой вклад в эти связи. Как вам известно, в настоящее время мы вместе с Европейским Союзом работаем над новым соглашением, и надеюсь, что эта работа даст результат.

В нашей стране состоялся Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, и Азербайджан принял председательство в этой организации. В нашей стране также был проведен Саммит Движения неприсоединения. В рамках Саммита Азербайджан единогласным решением 120 стран-членов принял председательство в этом втором по величине после ООН международном институте. Хочу особо отметить этот факт, так как некоторые страны, входящие в Движение неприсоединения, если так можно сказать, не ладят друг с другом, между ними происходят конфликты, разногласия. Несмотря на это, все страны поддержали кандидатуру Азербайджана. Это еще раз показывает высокий уровень уважения и доверия к нам на международной арене.

В нашей стране состоялся II Саммит религиозных лидеров мира. В Азербайджан прибыли религиозные лидеры 70 стран, они ознакомились с нашими реалиями и дали высокую оценку работе, проделанной в нашей стране в межрелигиозной, межкультурной сфере.

В Азербайджане была проведена сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это тоже очень авторитетное мероприятие в мировом масштабе. В рамках сессии Дворец шекинских ханов, центральная часть Шеки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считаю, что это очень важное событие, так как до сегодняшнего дня в этот авторитетный список были включены Гобустан и Ичеришехер, Дворец Ширваншахов. Считаю, что включение в данный список Дворца шекинских ханов – это справедливое решение и наш очередной большой успех.

Хотел бы обратить внимание еще на одно международное мероприятие - проведенный в прошлом году в Вашингтоне Международный конгресс астронавтики. Это – самое престижное мероприятие в области астронавтики. В рамках конгресса было принято решение о проведении в 2022 году Международного конгресса астронавтики в Азербайджане. Это тоже очень важное событие – как проведение конгресса, так и то, что наряду с Баку в этом соперничестве участвовали еще три больших города – Рио-де-Жанейро, Сингапур и Дели. Азербайджан победил в этом трудном соревновании. То есть, это – большое внимание, уделяемое проводимой нами работе, и очередное доверие, оказанное Азербайджану в целом. Должен также отметить, что почти 50 лет назад – в 1973 году в Советском Союзе всего один раз был проведен Международный конгресс астронавтики, причем в Баку. В то время благодаря усилиям Гейдара Алиева именно Баку был избран на советском пространстве для проведения данного конгресса. Спустя почти 50 лет этот конгресс в очередной раз будет проведен в Баку, в столице уже независимого Азербайджана - городе Баку.

В международной плоскости произошло много важных событий. Я просто уделяю внимание основным вопросам. Уже отмеченные факты наглядно подтверждают, что наши международные позиции достаточно прочны, и в минувшем году они еще более упрочились.

Укрепился и наш военный потенциал. В минувшем году было приобретено и произведено в Азербайджане большое количество оружия, боеприпасов, военной техники. Неслучайно Азербайджанская армия по своему военному потенциалу, материально-техническому оснащению и боеспособности занимает 52-е место в мире. Достигнутые в минувшем году результаты, в том числе строительство, ремонт военных городков, решение вопросов оснащения новой современной техникой еще более увеличили нашу военную мощь.

В прошлом году очень позитивные результаты были достигнуты в экономической сфере. Они свидетельствуют о том, что мы проводим продуманную политику. Считаю, что в 2019 году Азербайджан успешно выполнил все задачи, стоявшие в экономической сфере. Достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться в том, что 2019 год был успешным для нашей страны с точки зрения экономического развития. Всемирный банк включил Азербайджан в список 20 самых реформаторских стран. Это – большое достижение, свидетельствующее о том, что проводимые в нашей стране коренные реформы с одобрением воспринимаются и ведущими международными структурами. Могу сказать, что в целом 2019 год стал годом глубоких реформ – как в политической, экономической, социальной сферах, так и в области кадровых и структурных преобразований. Эти реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным, в том числе экономический рост будет измеряться более высокими цифрами.

Считаю, что результаты, достигнутые в прошлом году в экономической сфере, удовлетворительные. Таким образом, валовой внутренний продукт вырос на 2,2 процента. Это – хороший результат, особенно если учесть, что в ненефтяном секторе данный рост составляет 3,5 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, при этом в ненефтяном секторе промышленное производство выросло на 14 процентов. Это - проявление работы, проделанной в последние годы в области промышленности. Промышленное производство в Азербайджане выросло как за счет государственных средств, так и в результате деятельности частного сектора. Уверен, что этот рост и в дальнейшем будет устойчивым.

Сельское хозяйство выросло примерно на 7 процентов. Особенно высоким этот рост был в растениеводстве – более чем на 10 процентов. Это тоже результат проделанной работы. Инфляция составила всего 2,6 процента, а денежные доходы населения выросли на 7,4 процента. То есть, это свидетельствует о том, что денежные доходы населения опередили инфляцию. Таким образом, реальные доходы населения выросли. Считаю, что это является одним из основных вопросов для любой страны. Наш ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов. Это тоже очень хороший результат. Этот рост обусловили внимание, оказываемое в последние годы деятельности частного сектора, предоставление льготных кредитов, проводимые реформы, связанные с субсидиями, и другие меры.

Наши валютные резервы увеличились на 6,4 миллиарда долларов и достигли рекордной отметки – 51 миллиарда долларов. Должен отметить, что по валютным резервам на душу населения Азербайджан занимает первое место на пространстве СНГ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота составляет 6 миллиардов долларов, что является прекрасным результатом. Могу сказать, что во внешнеторговом обороте абсолютного большинства стран мира наблюдается отрицательное сальдо, у нас же оно положительное. Это, безусловно, послужит как сохранению курса маната на стабильном уровне, так и стабильности макроэкономического положения в целом. Таким образом, достигнутые в экономической сфере результаты и цифры еще раз подтверждают, что наша политика является продуманной и рассчитанной на результат.

В результате реформ, проведенных в налоговых и таможенных органах, в казну сверх плана поступили средства на сумму 1 миллиард манатов. Это, в свою очередь, позволило нам представить населению очень широкий социальный пакет, и мы сделали это. Считаю, что и в истории современного Азербайджана, и на пространстве СНГ до сих пор не было реализовано столь крупного социального пакета. Это не первая наша инициатива в данной сфере. Мы хорошо помним, что при возвращении оставшихся с советских времен и в некотором роде замороженных вкладов мы также вернули эти вклады на основе самого приемлемого для граждан принципа, с самым приемлемым коэффициентом, став первыми в СНГ и в этой области. Реализованный в прошлом году социальный пакет охватил 4,2 миллиона человек, улучшилось материальное положение граждан. Минимальная заработная плата была увеличена вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов, некоторые пособия – на 50 процентов, некоторые – в 2 раза. Словом, мы направили полученные в результате проведенных в прошлом году реформ дополнительные доходы в первую очередь именно в социальную сферу. Я заявил об этом в начале прошлого года, сказал, что все накопленные дополнительные средства будут направлены в социальную сферу, что мы и сделали. Как всегда, мы держим данное слово. Происходящие в социальной сфере позитивные процессы и улучшение благосостояния граждан остаются для нас приоритетным вопросом.

Конечно, в результате успешной экономической политики была проделана большая работа, связанная с социальной инфраструктурой, построены и отремонтированы 60 медицинских учреждений, 84 школы. 50 школ являются модульными. Они построены в небольших и отдаленных селах. Это говорит о том, что процессы, происходящие повсюду в нашей стране, исходят из потенциала общего развития.

Были реализованы инфраструктурные проекты. В области электроэнергетики сдана в эксплуатацию электростанция "Шимал-2". Производственная мощность данной станции составляет 400 мегаватт. Параллельно в результате ремонтно-восстановительных работ, проведенных на Мингячевирской теплоэлектростанции и других действующих станциях, мы восстановили примерно 400 мегаватт потерянных генерационных мощностей. Таким образом, в минувшем году мы получили дополнительно 800 мегаватт генерационных мощностей. Конечно, это полностью обеспечивает наши потребности, в то же время у нас появились большие экспортные возможности. В настоящее время у нас есть 1000 мегаватт генерационных мощностей сверх наших потребностей. Если учесть меры, принятые в области обновления электрического хозяйства, то можно сказать, что в этом направлении проделана очень серьезная работа.

Газификация в нашей стране достигла 96 процентов. Пробуренные 345 субартезианских скважин улучшат водоснабжение сотен сел. Должен также сообщить, что в этом году будет пробурено более 400 субартезианских скважин. В список уже внесены названия сел всех районов, и мы сделаем это в течение года в рамках инвестиционной программы.

Что касается дорожного строительства, то в этом году будут реализованы крупные проекты, связанные с магистральными, междугородними, проселочными и внутрипоселковыми дорогами. Предусмотрено строительство новой дороги Баку-Сумгайыт-граница России, дорог Гянджа-граница Грузии и Астара-граница Ирана. В прошлом году было проложено 1300 километров дорог. Мы планировали примерно тысячу километров, но в течение года за счет дополнительных доходов из резервного фонда Президента и государственного бюджета проложили дороги протяженностью 1300 километров.

Инфраструктурные проекты реализуются в рамках принятой в начале прошлого года четвертой Государственной программы социально-экономического развития регионов. Это – пятилетняя программа. Предыдущие три программы были успешно выполнены. Уверен, что в реализации четвертой программы также не будет никаких проблем. Таким образом, считаю, что после завершения программы все наши инфраструктурные проекты, в том числе проекты, связанные с социальной инфраструктурой, найдут свое решение.

В начале прошлого года в Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском районах произошло сильное землетрясение. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Однако пострадали тысячи домов. Посетив регион сразу после землетрясения, я обещал гражданам, что до наступления зимы все дома будут заново отстроены, отремонтированы, восстановлены. Как всегда, мы сдержали слово, все основные последствия землетрясения уже ликвидированы, были построены, отремонтированы, восстановлены тысячи домов. Это еще раз говорит о том, что решение проблем граждан находится в центре внимания.

Я и раньше говорил, хочу сказать еще раз: в Азербайджане должна быть проведена большая просветительская работа, связанная со страхованием собственности. Гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы. Учитывая то, что в Азербайджане имеются большие пробелы в этой области, государство взяло на себя всю финансовую нагрузку. Конечно, это требовало крупных средств, однако, еще раз говорю, удобство граждан, их благосостояние, нормальные условия жизни являются для нас основным вопросом. Но считаю, что в этом году и в последующие годы необходимо предпринять очень серьезные шаги, связанные со страхованием имущества, в том числе просвещением. Следует проводить различные мероприятия, связанные с данным вопросом, подробно информировать граждан о предстоящих шагах. Поручаю правительству уделить внимание данному вопросу. Это также окажет позитивное влияние на развитие страхового сектора нашей страны.

В прошлом году был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP. Считаю это историческим достижением, так как TANAP является основной частью Южного газового коридора. Именно после подписанного в 2012 году соглашения по TANAP была санкционирована разработка газоконденсатного месторождения "Шахдениз-2". Если бы не был подписан TANAP, не началась бы разработка "Шахдениз-2", и сегодня нам не удалось бы получить этот дополнительный объем газа. Это могло создать большие проблемы. Поэтому и подписание соглашения по TANAP, и досрочная сдача в эксплуатацию данного газопровода, и значительная экономия предусмотренных средств действительно являются нашим большим историческим достижением. Успешно реализуется и оставшийся четвертый проект Южного газового коридора. Уровень исполнения проекта ТАР превысил 90 процентов. Уверен, что в этом году мы отметим и сдачу в эксплуатацию в намеченное время ТАР.

Хочу довести до внимания еще один вопрос. Он заключается в том, что вся проделанная работа, в том числе наши позиции на международной арене, налаживание дружественных отношений со многими странами, господствующие в нашей стране стабильность и спокойствие – все это придало мощный импульс развитию туризма. Я неоднократно говорил, что развитие туризма не ограничивается лишь историческими памятниками или же какими-то вопросами, привлекающими внимание, интерес. В сегодняшнем мире нет региона, где бы не было проблем, причем очень серьезных. Как я уже отметил, войны, противостояния, перевороты, массовые протесты, полицейское насилие, попрание прав человека – конечно, в странах, где все это есть, приток туристов переживает спад.

Существующая в Азербайджане стабильность, укрепление наших международных позиций, проведенные в нашей стране международные мероприятия служат развитию туризма. В минувшем году поток туристов достиг рекордной отметки – нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч иностранных гостей. По предоставленной мне информации, только посредством банковских карт иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 1 миллиард 260 миллионов манатов. В целом же мы должны учитывать, что туристы приезжают в основном из соседних стран, и там, как и у нас, пока преобладают наличные расчеты. Общий подсчет показывает, что иностранные туристы в целом израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. Я говорю в манатах, но на самом деле это – валюта. Эта валюта в то же время является своего рода видом экспорта. Это играет очень большую роль и в стабильности нашего макроэкономического положения. Конечно, основную валюту мы зарабатываем от продажи нефти и газа. Хотя рост экспорта в ненефтяном секторе на 14 процентов обеспечивает сегодня поступление валюты и из данного сектора. Развитие туризма и впредь будет находиться в центре внимания.

Таким образом, можно часами говорить об успехах, достигнутых в 2019 году. Я просто довел до граждан Азербайджана вопросы, которые считаю основными. Еще раз хочу сказать: в 2020 году мы будем идти по этому пути успехов. Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны.

А теперь перейдем к обсуждениям. В прошлом году мы приняли самый крупный по объему государственный бюджет в истории Азербайджана. Сводный бюджет близок к 30 миллиардам манатов, примерно 17,6 миллиарда долларов. Конечно, необходим более строгий контроль за бюджетными расходами.

Пусть министр финансов доложит и об основных параметрах бюджета, и о предстоящей в нынешнем году работе.

Выступая на совещании, министр финансов Самир Шарифов сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники совещания.

Уверенное развитие Азербайджанской Республики в 2019 году, увеличение валового внутреннего продукта в свою очередь сказалось на показателях исполнения государственного бюджета. Так, прогноз поступлений в государственный бюджет 2019 года был выполнен в сумме 24 миллиарда 200 миллионов манатов против 23 миллиарда 168 миллионов манатов. А это означает, что были обеспечены поступления на 1 миллиард 32 миллиона манатов или 4,5 процента больше.

Должен отметить, что хотя эти данные и носят оперативный характер, они показывают общие тенденции. В первую очередь, хотел бы отметить и то, что исполнение расходов государственного бюджета составило 24 миллиарда 405 миллионов манатов против 25 миллиардов 190 миллионов манатов, или на уровне 97 процентов. Таким образом, дефицит государственного бюджета в 2019 году составил всего 205 миллионов манатов. А это означает, что прогноз дефицита бюджета в сумме 2 миллиарда 22 миллиона манатов, утвержденный в 2018 году, при принятии бюджета 2019 года был меньше примерно на 10 процентов.

Значительное сокращение дефицита государственного бюджета, в первую очередь, связано с тем, что фискальными органами – как налоговыми, так и таможенными - прогнозы по бюджетным поступлениям были выполнены с превышением. С другой стороны, была достигнута экономия по некоторым пунктам расходов государственного бюджета. Здесь, в первую очередь, хотел бы отметить трансферт по Фонду социальной защиты. Так, проводя корректировки государственного бюджета 2019 года, мы сократили трансферт в Государственный фонд социальной защиты на 150 миллионов манатов. А по итогам года ввиду того, что фактически в дополнительном трансферте необходимости не было, была достигнута экономия примерно до 180 миллионов манатов. Это было достигнуто за счет того, что был создан большой перелом в сборе взносов социального страхования.

В целом, хотел бы отметить, что значительно больше предусмотренного были фактические доходы сводного бюджета, увеличились общие поступления. Хотя доходы сводного бюджета прогнозировались в сумме 29 миллиардов 235 миллионов манатов, фактическое выполнение составило 33 миллиарда 818 миллионов манатов или на 15,7 процента, то есть, на 4 миллиарда 583 миллиона манатов больше. А расходы сводного бюджета были исполнены в сумме 26 миллиардов 476 миллионов манатов против 27 миллиардов 371 миллиона манатов или около 97 процентов. В результате в сводном бюджете также возник профицит в сумме 7 миллиардов 343 миллиона манатов. А это почти в 4 раза больше по сравнению с прогнозируемым дефицитом. То есть, предусмотренный профицит прогнозировался в сумме 1,8 миллиарда манатов, однако оказался примерно в 4 раза больше. Это произошло, в первую очередь, за счет роста доходов Государственного нефтяного фонда. Этот рост можно разделить в основном на два направления. В первую очередь, то, что цена на нефть, заложенная в бюджете, была ниже фактической цены, то есть, если в бюджете была предусмотрена цена 60 долларов, то для поступлений Нефтяного фонда средняя годовая цена указана в пределах 64-65 долларов. Однако значительный рост в прошлом году произошел больше в доходах, полученных от управления средствами Нефтяного фонда. То есть, поступления составили более 3,5 миллиарда манатов против предусмотренных 1,4 миллиарда манатов, или аккумулированы дополнительные средства в размере 2 миллиарда манатов. В то же время другая причина профицита сводного бюджета связана с отсутствием дефицита государственного бюджета.

Эти факторы являются позитивными показателями проводимой Президентом Азербайджанской Республики последовательной политики по дальнейшему укрепления финансовой позиции нашей страны.

Хотел бы отметить, что в 2019 году значимые изменения произошли и в расходах государственного бюджета. В первую очередь потому, что были определенные изменения в структуре расходов. А это связано с тем, уважаемый господин Президент, что в результате проводимой Вами политики в социальной сфере в течение года минимальная заработная плата повысилась в два раза, было организовано ее финансовое обеспечение. Был увеличен и минимальный размер пенсии. Произошел также значимый рост социальных пособий. Эти меры были полностью обеспечены в рамках государственного бюджета 2019 года без проведения каких-либо корректировок. А это наглядно демонстрирует политику и приоритеты государства в данной сфере.

Считаю, что один из важных элементов в государственном бюджете 2019 года, господин Президент, был связан с Вашим гуманистическим Указом. Это - вопрос решения проблемных кредитов физических лиц. В связи с этим вопросом в государственном бюджете 2019 года были осуществлены значимые меры, обеспечен перевод из государственного бюджета Центральному банку для перечисления на счета соответствующих банков средств в размере 640 миллионов манатов. За счет этого 593 тысячи физических лиц, испытывавших проблемы из-за кредитов, фактически получили большую помощь от государства. Наряду с этим, важными шагами по решению проблемных кредитов физических лиц, предусмотренных Вашим Указом, стали продление срока погашения кредитов, предоставленных в манатном выражении, до пяти лет, в также установление процентной ставки на уровне 1 процента. В связи с этим, предоставленные кредиты на сумму 214,5 миллиона манатов были обеспечены Центральным Банком под государственную гарантию Министерства финансов. Таким образом, это является другим важным элементом проводимой государством социальной политики.

Уважаемый господин Президент, хотел бы отметить и то, что было осуществлено абсолютно гармоничное финансирование всех задач и функций, стоящих перед государственным бюджетом, – всех мер как в области обороны, национальной безопасности, так и всех международных мероприятий в социальной, культурной, спортивной сферах. Органами казначейства, в первую очередь, было обеспечено полное и своевременное исполнение социальных выплат. Были приняты соответствующие меры по подготовке государственного бюджета 2020 года. Этот бюджет уже подписан Вами, и это самый большой бюджет в истории Азербайджана с точки зрения расходов. Для исполнения этого бюджета будут приняты все необходимые меры.

Президент Ильхам Алиев: Сколько средств предусмотрено для сокращения внешнего долга?

Самир Шарифов: Уважаемый господин Президент, принимаются соответствующие меры на основании определенной Вами стратегией по долгосрочному управлению государственным долгом. В настоящее время наш прямой внешний государственный долг составляет 17,2 процента. В то же время…

Президент Ильхам Алиев: Это понятно, то есть, 17,2 процента. То есть, сколько средств предусмотрено в этом году? Я задаю простой вопрос, а ты начинаешь читать лекцию.

Самир Шарифов: В этом году в сумме 1,7 миллиарда манатов.

Президент Ильхам Алиев: Тогда до какого уровня сократится?

Самир Шарифов: Господин Президент, в этом году мы планируем принять некоторые меры. Как Вам было доложено, мы хотим заменить некоторые более дорогие долги на более дешевые. Некоторые меры в связи с этим были приняты в 2019 году, они будут приняты и в 2020 году. Мы постараемся, чтобы наш внешний государственный долг снизился примерно на 1 процент.

Президент Ильхам Алиев: Постарайтесь, чтобы снизился еще больше.

Самир Шарифов: Несомненно, будет поступать и от валового внутреннего продукта. Здесь есть еще один вопрос, господин Президент. То есть, хотя это и чисто технический вопрос, наш валовой внутренний продукт в манатном выражении, практически здесь играют роль уровень инфляции, дефлятор. Поэтому когда мы переводим его в доллары, там бывают определенные воздействия. Так что с точки зрения соотношения здесь не будет значительного снижения.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас наш внешний государственный долг и так находится на очень низком уровне, около 17 процентов, и в этом году он еще больше сократится. Но у нас есть финансовые возможности за короткое время еще более снизить внешний долг. Потому что, как я отметил, только в прошлом году мы заработали 6,4 млрд долларов дополнительных средств. В этом году цена на нефть находится на уровне примерно 65 долларов. А в нашем бюджете цена на нефть заложена на уровне 55 долларов. Мы предусмотрели цену нефти очень консервативно, то есть, на низком уровне. Несмотря на это, наш бюджет достиг рекордного уровня. Поэтому уверен, что в этом году у нас будет большой приток дополнительной иностранной валюты. Так что долги, взятые под относительно высокий процент, можно заменить долгами с низким процентом, а также провести переговоры с кредиторами, что мы вернем долги раньше срока. Потому что считаю, что чем ниже будет внешний государственный долг, тем лучше. К тому же сегодня мы берем иностранные кредиты с большой осторожностью. Кредиты можно брать только для реализации технологических проектов. А то в прежние годы брались кредиты на какое-то строительство, строительство дорог и другое строительство. Для этого нет никаких оснований, потому что эта работа не доллароемкая. Поэтому еще раз поручаю правительству в связи с кредитами действовать очень осторожно. На самом деле мы не нуждаемся в иностранных кредитах. Сегодня мы сами являемся кредиторами. И в отчете Агентства по международному развитию Азербайджан признан как страна-донор. Что же касается зарабатывания Государственным нефтяным фондом дополнительных средств, то это, конечно, очень позитивный факт. Больше всего денег заработано от управления. Но все-таки стратегия Государственного нефтяного фонда должна состоять во вложении денег в менее рискованные инструменты, потому что наша главная цель - сохранить эти средства. Конечно, по мере роста суммы, будут расти и заработанные средства. Уверен, что доходы Нефтяного фонда от управления с каждым годом будут расти. Мы и дальше будет увеличивать наши валютные резервы. Даже в самые тяжелые годы – 2015-м, 2016-м, 2017-м годах – мы смогли сохранить и увеличить наши валютные резервы.

Расширяются наши внешнеторговые связи. Рост ненефтяного экспорта в торговом обороте на 14 процентов непосредственно связан с этой деятельностью. Со многими странами у нас функционируют двусторонние межправительственные комиссии. В нескольких странах мы создали торговые дома Азербайджана. Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев руководит многими двусторонними комиссиями, в том числе с соседними странами – Россией, Ираном, а также нашим основным торговым партнером – Китаем. Поэтому какая работа должна быть проделана в этом направлении в нынешнем году? Проинформируйте об этом. Я поручал правительству: главная цель межправительственных комиссий для нас в том, чтобы изучить новые возможности для деятельности местных компаний в зарубежных странах с целью экспорта азербайджанской продукции в эти страны, для их участия в тендерах, в то же время, чтобы мы могли реализовывать контракты со многими странами в этом направлении. Проинформируйте коротко в связи с прошлым годом.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев сказал:

- Уважаемый господин Президент, как Вы отметили, в результате работы, проводимой с нашими главными торговыми партнерами, в прошлом году мы добились успешных показателей. В первую очередь, эта работа была осуществлена в очень тесной связи с близкими соседними странами. Как Вы отметили, 14-процентный рост в ненефтяном экспорте был достигнут именно в результате этой работы. Нашим главным торговым партнером по ненефтяному экспорту является Российская Федерация. Азербайджан является самым крупным рынком сертифицированной продукции для ненефтяного экспорта. По Вашему указанию в Российской Федерации создано первое торговое представительство Азербайджана, которое функционирует уже более двух лет. В Российской Федерации открылись торговые и винные дома. В то же время Вами была утверждена дорожная карта, отражающая развитие связей между странами в рамках межправительственной комиссии. И в дорожной карте, и в приложенном к ней плане мероприятий по отдельности отмечены шаги по увеличению торгового оборота между странами. По результатам 11 месяцев прошлого года рост торгового оборота с Российской Федерацией составлял до 20 процентов, уверен, что при объявлении результатов за год он останется примерно на том же уровне. В отмеченной мною дорожной карте предусмотрены меры по повышению торгового оборота с этой страной, а также электронному обмену между странами, ведомствами, упрощению проводимых процедур, улучшению инфраструктурного обеспечения.

Прошлый год стал одним из важных годов в области улучшения по Вашему поручению дорожной инфраструктуры с Российской Федерацией. В конце прошлого года было завершено строительство давно ожидаемого нового моста над рекой Самур, состоялось его открытие. Считаю, что реализация этого инфраструктурного проекта окажет очень серьезное позитивное влияние на торговый обмен между двумя странами. В то же время в рамках межправительственной комиссии проводится работа по реализации новых инфраструктурных проектов. У нас три погранично-пропускных пункта с Российской Федерацией. В этом и предстоящих годах мы будем вести работу, направленную на улучшение инфраструктурного обеспечения в этих новых погранично-пропускных пунктах. Кроме того, как Вы отметили, в плане развития туризма, значительно увеличилось число туристов, приезжающих из Российской Федерации. По Вашему поручению с точки зрения увеличения осуществления безналичных операций уже изучаются вопросы по внедрению в Азербайджане системы "Мир" Российской Федерации, и если она будет соответствовать нашей экономике и интересам нашей страны, то в ближайшем будущем будет внедрена и эта система. В результате применения системы ожидается рост туристических возможностей, а также валютных поступлений в Азербайджан.

Прошлый год был успешным с точки зрения связей с Китаем. Вы приняли участие в международной конференции "Один пояс, один путь" в Китае. В рамках этой конференции Вы провели встречу с лидером Китая. На этой встрече было подписано около 10 документов. В рамках встречи были подписаны контракты в объеме 800 миллионов долларов. Реализация этих контрактов началась. По сравнению с предыдущими годами в экспорте Азербайджана в Китай наблюдается положительная динамика роста. В Китае открыто несколько торговых и винных домов. Мы думаем, что рынок Китая может сыграть положительную роль для перерабатываемой сельскохозяйственной продукции Азербайджана, и с точки зрения развития торговых связей с Китаем продолжение этой работы считается необходимым, Вами даны необходимые поручения. В то же время должен отметить, что по Вашему поручению в Китае функционирует второе торговое представительство. Благодаря деятельности торгового представительства достигнуты значительные результаты в росте ненефтяного экспорта и торгового оборота. Что касается сотрудничества с Китаем, то развиваются связи в ряде направлений, в том числе достигнуты успехи в транспортном, логистическом секторах. Уже обеспечивается проезд контейнерных поездов из Китая через территорию Азербайджана в Турцию посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Уверен, что работа, осуществляемая в этом направлении, в будущем приведет к большим успехам.

Из соседних стран с Ираном были достигнуты важные результаты в торговом обороте и, в целом, в других областях. В торговом обороте с Ираном рост составил свыше 30 процентов. В целом, как Вы отметили в начале своего выступления, достижение этих результатов на фоне происходящих в мире процессов, сложившейся в регионе сложной ситуации и других проблем, действительно, является большим достижением для Азербайджана и наглядным показателем проводимой Вами политики. В то же время Азербайджан посредством России и Ирана осуществляет важную работу по развитию транспортного коридора Север-Юг. Как Вы отметили, уже строятся автомагистральные дороги, ремонтируются железные дороги. Азербайджан на своей территории завершил или же близок к завершению большой части работ. В этом году планируется начать строительство нового автомобильного моста на азербайджано-иранской границе. Думаю, что в будущем году строительство этого моста завершится. По завершении в будущем году строительства магистральной дороги из Баку до границы Российской Федерации это приведет примерно к двукратному сокращению потерь времени при прохождении грузовых автомобилей через территорию Азербайджана. Таким образом, Азербайджан создаст самые благоприятные условия для движения грузовых автомобилей в направлениях Север-Юг, Север-Запад, Юг-Запад.

Господин Президент, как Вы отметили, результаты как торгового оборота, так и взаимных инвестиционных проектов благодаря проводимой с соседними странами серьезной и значимой политике показывают, что эта политика положительная, правильная и приносит свои плоды. Как в прошлом году, мы и в этом году ждем дополнительных результатов.

Президент Ильхам Алиев: Рост нашего торгового оборота с соседними странами - очень позитивный факт. Торговый оборот со всеми соседними странами вырос. Наш торговый оборот с Турцией в прошлом году достиг 4 миллиардов долларов. Это – большой рост. Торговый оборот с Россией вырос на 20-25 процентов, с Ираном – на 30 процентов. Торговый оборот с Грузией также вырос. Мы успешно работам как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В том числе в энергетической и транспортной областях. Я неоднократно говорил, что никакая страна не может стать транзитной без сотрудничества с соседями. Являясь страной, не имеющей выхода к открытому морю, мы сегодня превратились в один из международных транспортных центров. Почему? Благодаря продуманной политике, близким отношениям с соседями. Поэтому сотрудничество с соседями и в двустороннем, и в трехстороннем формате должно находиться в центре внимания и в этом году, все инфраструктурные проекты должны быть реализованы.

Строительство большей части дороги, ведущей к границе с Россией, должно завершиться в этом году. Уверен, что полностью завершится строительство новой автомагистрали от города Астара до границы Ирана. Так же и проект расширения до четырех полос автомобильной дороги Гянджа-граница Грузии. Большая часть этого проекта должна завершиться в этом году. В то же время хочу отметить, что новый мост, открытый в конце прошлого года на российско-азербайджанской границе, не только укрепит торговые связи между Россией и Азербайджаном, он также является частью транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан заявил о своей заинтересованности в строительстве железной дороги Астара-Решт, подписаны соответствующие документы. Уверен, что наша деятельность в этом направлении в нынешнем году будет действенной. В целом, могу сказать, что международные торговые связи для нас очень важны, с точки зрения как сотрудничества, так и увеличения торгового оборота и инвестирования. Мы и получаем инвестиции из соседних государств, и вкладываем инвестиции в соседние государства. Вложенные инвестиции в конечном итоге приносят нам большие доходы.

Как я отметил, в прошлом году макроэкономическая ситуация была стабильной, инфляция составила всего 2,6 процента. Несмотря на то, что был исполнен очень крупный социальный пакет. Я сказал об этом. В то же время были обеспечены большие средства для возвращения проблемных кредитов. Несмотря на это, инфляция осталась на очень низком уровне. В этом году также будут приняты дополнительные меры для сохранения стабильной макроэкономической ситуации. В течение 2019 года Центральный банк увеличил свои валютные резервы. Как мне сообщили, поступили средства в размере 630 миллионов долларов. В целом, Центральный банк обладает валютными резервами на уровне 6,2 миллиарда долларов. В прошлом году функции Центрального банка были расширены. В целом, на каком уровне прогнозируется инфляция в этом году, какие изменения предусмотрены в банковском секторе в результате выполнения дополнительных функций? Коротко проинформируйте об этом.

Председатель Центрального банка Эльман Рустамов в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент, Вы в своем выступлении отметили, что минувший год останется в истории государственного строительства, в целом, азербайджанского народа как год стабильности, развития, экономических реформ и улучшения социального благосостояния. Естественно, что макроэкономическая стабильность играет фундаментальную роль в этих вопросах. По мандату Центрального банка, ее главной функцией является обеспечение стабильности цен в экономике. Вы уже отметили показатели инфляции – на уровне 2,6 процента. Это одно из самых низких уровней инфляции в целом на пространстве СНГ и если учесть низкий уровень инфляции в 2018 году, за последние два года в Азербайджане было отмечено всего 2,1 процента инфляции. Как уже было отмечено, это было достигнуто в крайне сложных условиях – на фоне исполнения очень крупного социального пакета, реструктуризации кредитов, в том числе, я хотел бы особо отметить, повышения на 12 процентов цен на продовольствие в мире. Наша экономика очень взаимосвязанная экономика и на таком фоне, в условиях увеличения объема денежной массы примерно на 24 процента была достигнута низкая инфляция. Проведенные опросы показывают, что инфляционные ожидания, то есть на фоне макроэкономической стабильности, стабильности курса маната имеются крайне стабильные и низкие инфляционные ожидания населения. А это является одним из весьма важных факторов управления инфляции в будущем.

Вы уже отметили главные показатели платежного баланса. Господин Президент, наши валютные резервы, в целом, превышают уровень валового внутреннего продукта. Как Вы отметили в новогоднем поздравлении, наши валютные резервы в 5 раз превышают внешние долги. В минувшем году Центральный банк, Государственный нефтяной фонд и Министерство финансов увеличили свои резервы и прибыльность стала значительной. Обе структуры в целом приобрели от управления резервов свыше 700 млн долларов. В подобных условиях, то есть, несмотря на небольшое снижение цен на нефть марок "Азерилайт", "Брент" в условиях 6-миллиардного профицита внешнеторгового баланса и, в целом, диверсификации источников иностранной валюты по всему рынку, в условиях предложений как от туризма, так и ненефтяного сектора и других сфер курс маната остался стабильным. А в целом, Министерство финансов, казначейство и Центральный банк были вынуждены стерилизировать из рынка примерно более 700 млн долларов, чтобы это не повлияло на укрепление маната.

Минувший год был также характерен смягчением денежной политики. Это происходило в обеих направлениях. В 2018 и 2019 годах, то есть, мы в те годы высокой инфляции повысили процентную ставку до 15 процентов, примерно в 2 раза снизилось и сегодня учетная ставка составляет 7,5 процента. В минувшем году мы 8 раз обсуждали учетную ставку, в 7 из которых снижали процентные ставки. В целом, мы видим влияние этой политики и к общим процентам. За последние два года мы видим снижение процентной ставки на 5 процентов особенно по бизнес-кредитам. Снизилось примерно с 16 до 11 процентов. И в других направлениях мы видим постепенное снижение процентных ставок. Естественно, этот уровень нас еще не удовлетворяет и работа в этом направлении будет продолжена.

Я уже отметил, что объем имеющейся в обороте денежной массы вырос на более 24 процента, что означает смягчение денежной политики и, в целом, банкам предоставлены средства в размере более 2 млрд манатов. Конечно, они также могут использовать эти средства для предоставления кредитов. Господин Президент, за последние три года, в целом, в Азербайджане низкая инфляция, крепкий и стабильный курс, очень низкие и консервативно сокращающиеся внешние долги, крепкие внешние позиции, что создают благоприятные условия для нашей страны. Я хочу также отметить, Вы только что сказали, что внешняя кредиторская позиция Азербайджана в 2 раза выше, то есть, объем наших средств за рубежом составляет свыше 100 млрд. долларов, что в два раза больше наших обязательств. Это показывает, что в Азербайджане созданы крепкая макроэкономическая стабильность и основы устойчивости, постепенно эта устойчивость и макроэкономическая стабильность начинают играть важную роль в экономическом росте и экономическом развитии. Это трансформируется в экономическое развитие.

Как Вы уже отметили, в минувшем году мандат Центрального банка был несколько расширен. В целом, в финансовом секторе имеются положительные тенденции, несмотря на то, что все еще остается ряд нюансов. Мы видим рост кредитования, в прошлом году кредиты выросли на 16 процентов, в том числе, в целом, бизнес-кредиты. То есть, кредиты, предоставленные хозяйственным субъектам, выросли на 11 процентов. Потребительские кредиты, кредиты, выдаваемые населению, выросли примерно на более чем 20 процентов и, в целом, одной из основных работ, осуществляемых нами в текущем году, является повышение доступности к низким, долгосрочным кредитам посредством микрокредитования экономики, в частности, малых предприятий. 10 января текущего года состоялась большая встреча с Центральным банком, Ассоциацией банков и, в целом, бизнес-общественностью. В целом, были обсуждены формы контактов между финансовым сектором и бизнесменами в сфере бизнеса, а также существующие здесь проблемы, бизнесмены подняли ряд важных вопросов. Эти вопросы систематизируются, вопросы, относящиеся к полномочиям Центрального банка, будут решены нами. А другие вопросы будут представлены на обсуждение соответствующих структур, в том числе, Кабинета Министров.

В целом, выросли и вклады. Срочные вклады в манатах выросли на 27 процентов. Это показывает, что шаги, предпринятые нами в социальной сфере, не только обеспечивают высокий потребительский уровень населения, но и обеспечиваются сбережения населения. В платежной системе нашей главной целью, конечно же, являются повышение уровня безналичных платежей, ограничение наличных платежей. В минувшем году объем платежей посредством национальной платежной системы вырос на 10 процентов, а количество – на 41 процент. В том числе, число платежных карт увеличилось на 13 процентов, число платежей по карте – на 29 процентов, объем безналичных платежей посредством карт – на 57 процентов, платежи по электрон-банкингу, электронной торговле – на 93 процента. Здесь наблюдается положительная динамика. Это, с одной стороны, является результатом реформ, осуществляемых в минувшем году в этой сфере, в целом, конечно же, прозрачности. С другой стороны, реализуется подписанная Вами Государственная программа по модернизации платежной системы, расширению безналичных платежей, мероприятия дают свои результаты. Но предстоит осуществить крайне большую работу в этом направлении. Считаю, что в текущем году перед как Центральным банком, так и правительством Азербайджана стоят очень важные задачи.

Главной задачей текущего года, господин Президент, конечно же, опять-таки является инфляция. Вы отметили значимость этого вопроса. Это крайне принципиально и в формировании прибыли населения, и сохранении покупательной способности маната, и в предотвращении обесценивания активов, сбережений населения. Официальный базовый прогноз правительства известен и в текущем году. Думаем, что прогноз Центрального банка не меняется, планируется стабилизация инфляции вблизи 4 процентов. В этом направлении мы осуществим всю работу в тесной координации с правительством, чтобы достичь этого уровня инфляции. Конечно же, здесь существует ряд факторов. Одним из самых главных факторов является стабильность маната. Думаем, что в официальном базовом прогнозе правительства наш платежный баланс в 55 долларов будет положительным и в этом году, что позволит собрать валютные резервы. Но мы надеемся, что, в целом, высокие фактические цены на нефть и меры, предпринимаемые по диверсификации валютных средств, валютной прибыли, приведут к достижению более сбалансированного валютного рынка. Думаем, что и в этом году будет сохранена стабильность курса маната.

Господин Президент, Вы говорили о страховании, это очень важно. Контроль за страховым бизнесом занимает важное место и в нынешнем мандате Центрального банка. Здесь важную роль играет, в частности, страхование имущества. Вы определили очень правильные приоритеты – просвещение, маркетинг, работа с населением. Считаю, что в этом деле вместе с правительством должны принять активное участие и местные органы исполнительной власти. Потому что в районах, сельской местности происходят инциденты. Считаю, что мы очень серьезно должны организовать эту работу. В целом, здесь предстоит очень многое сделать.

Развитие рынков капитала, господин Президент, крайне важная, большая задача. В Азербайджане рынки капитала не развиты. Сейчас мы изучаем и видим, что множество компаний в биржах, листингах не имеют никаких операций. Мы с Министерством экономики и правительством должны вместе рассмотреть каких чемпионов можем создать, какие предприятия готовы сегодня выйти со своими акциями, ценными бумагами на рынок ценных бумаг Азербайджана и привлекать оттуда средства.

О платежной системе я уже рассказал, у нас есть очень важные приоритеты, будем стараться, чтобы, в целом, 2020 год стал одним из поворотных в этом направлении. Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Какова ситуация, связанная с долларизацией? Несколько лет назад объем сбережений в долларах превышал 80 процентов. Какова ситуация сегодня?

Эльман Рустамов: Господин Президент, долларизация продолжает снижаться, это больше всего ощущается во вкладах.

Президент Ильхам Алиев: Да, во вкладах.

Эльман Рустамов: Вы знаете, что во вкладах процентные ставки более высоки. Мы видим, что уровень долларизации снизился в кредитах примерно на 3 процента, а во вкладах еще больше – на 6 процентов.

Президент Ильхам Алиев: Каково процентное соотношение?

Эльман Рустамов: Долларизация кредитов снизилась с 38 до 35 процентов, а во вкладах физических лиц – с 62 до 54 процентов. Снизилось примерно на 12 процентов.

Президент Ильхам Алиев: Учетная ставка также снизилась в два раза.

Эльман Рустамов: В последние два года.

Президент Ильхам Алиев: Да, эта тенденция, наверное, продолжится и в этом году.

Эльман Рустамов: Конечно, господин Президент, в зависимости от уровня инфляции, выполнения инфляционного прогноза процесс смягчения может быть продолжен.

Президент Ильхам Алиев: Это означает оздоровление экономики. То есть, является одним из главных индикаторов.

Эльман Рустамов: Это будет отражать в себе оздоровление экономики, удешевление кредитов.

Президент Ильхам Алиев: Теперь вы говорите, что банкам выданы ресурсы в размере 2 млрд манатов и в кредитовании потребительские кредиты опять составляют преимущество. Это может стать очень опасной тенденцией. Поэтому мы должны сделать так, чтобы банковский сектор в большей степени поддерживал реальный сектор. Поэтому посмотрите какой механизм должен быть в выдаче бизнес-кредитов, чтобы и банки были заинтересованы в этом. И еще чтобы Центральный банк контролировал это. Мы ведь не можем оставить это без наблюдения. Конечно, для некоторых банков потребительские кредиты являются более простыми, более благоприятными. Но для экономики страны преимущество составляют бизнес-кредиты. Поэтому вместе с Министерством экономики обсудите эти вопросы. Сегодня по линии Министерства экономики, Фонда помощи предпринимателям предусмотрено примерно 170 млн льготных кредитов. По мере снижения учетной ставки, процентные ставки, предоставляемые частыми банками, приблизятся до уровня льготных кредитов. Поэтому здесь должно быть согласование. Банковский сектор – это очень большой инструмент, то есть, он должен поддерживать реальный сектор экономики. В банковском секторе не должно быть никаких сюрпризов. В этом году должен быть очень сильный контроль за их деятельностью, предоставлением кредитов. В том числе, должен быть механизм в отношении сомнительных кредитов, чтобы мы могли предотвратить это не после того, как произойдет инцидент, а до него. Повысилась ответственность и банковского сектора, потому что мы продолжили страхование всех сбережений. А это является одним из уникальных событий в мировом масштабе. Несколько лет назад мы применили это для того, чтобы повысить доверие. В настоящее время, я считаю, что доверие к банковскому сектору на высоком уровне. Курс маната стабилен уже более 3 лет, экономика укрепляется, сальдо платежного баланса составляет 6 млрд долларов. То есть, нет никакой опасности. Поэтому страхование сбережений со стороны государства является очень большим шагом и это повышает ответственность банковского сектора. Контроль должен осуществляться так, чтобы не было сюрпризов, и новые полномочия, предоставленные Центральному банку, считаю, что могут оказать помощь в решении этого вопроса.

Эльман Рустамов: Мы сделаем это, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Я уже проинформировал во вступительной речи о работе, осуществленной в социальной сфере, какая работа ожидается в этом году. В минувшем году мы сверх плана предоставили квартиры более 900 семьям шехидов и в этом году эта цифра еще более возрастет. Начал функционировать центр DOST. Уже созданы два центра. Проинформируйте об этом. Как обстоят дела, связанные с адресной социальной помощью, в прошлом году я поручал вам увеличить число семей, получающих эти пособия, помощь, и пересмотреть критерии. Потому что в некоторых случаях поставлены очень жесткие критерии. Это должно быть справедливым. Конечно, в последнее время в социальной сфере осуществляются большие реформы, в том числе, в предоставлении адресной помощи. Потому что в предыдущие годы за определенное вознаграждение эта помощь оказывалась не нуждающимся в ней людям. В настоящее время идет оздоровление ситуации, оказываются электронные услуги, но, в то же время, очень важен и человеческий фактор. Поэтому проинформируйте о предоставлении адресной социальной помощи в этом году, а также о программе самозанятости. Этой возможностью пользуются много семей. Но существует мировая практика, вы тоже говорили о ней. В мировой практике в результате предоставленных средств реализуются примерно 50 процентов успешных проектов. Поэтому мы должны сделать так, чтобы в Азербайджане число и процент таких успешных проектов были еще больше. По моей инициативе Всемирный банк присоединился к этой программе. В чем будет состоять деятельность Всемирного банка в этой сфере в текущем году? Проинформируйте об этом.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал:

- Уважаемый господин Президент. Вы в своем выступлении уже отметили, что по Вашей инициативе, благодаря подписанным Вами указам и распоряжениям в 2019 году были осуществлены очень глубокие реформы в социальной сфере, приняты очень важные меры, направленные на увеличение повседневных доходов 42 процентов населения, повышение их благосостояния. Самым крупным направлением этих реформ, конечно же, были трудовые отношения. В результате предпринятых в этой связи шагов серьезно возросла заработная плата 1 миллиона 350 тысяч человек. Как Вы отметили, двукратное увеличение минимальной заработной платы приведет к серьезному – от 20 до 100 процентов - росту заработной платы людей, занятых в государственном секторе, работающих в различных категориях. В результате того, что Азербайджан по покупательной способности минимальной заработной платы вышел на второе место на пространстве СНГ, и других административных мер в стране в течение 2019 года число трудовых договоров увеличилось на 153 тысячи. Заслуживает одобрения то, что 99 тысяч из них, то есть, большая часть пришлась на долю именно частного сектора, а 54 тысячи -- на долю государственного сектора. Фонд заработной платы увеличился на 42,3 процента, это тоже большая цифра, результат, полученный всего за один год. А медианная заработная плата, являющаяся показателем социально справедливого распределения заработной платы, всего за один год выросла на 52 процента, что являлось показателем того, что широкое применение социальной справедливости направлено именно на малообеспеченные слои населения. С другой стороны, повышение минимальной пенсии в результате реформ, проведенных в пенсионной сфере, вывело нас на первое место на пространстве СНГ по ее покупательской способности. Кроме того, это обеспечило 30-процентный рост пенсий большого контингента наших военнослужащих, которым пенсионное обеспечение назначается на особых условиях. В результате этих реформ средняя пенсия в стране в 2019 году выросла на 15 процентов, пенсия по возрасту - на 15 процентов, а пенсия за инвалидность - на 22 процента.

В результате автоматизации пенсионного обеспечения в 2019 году для 80 процентов людей, получающих пенсионное обеспечение, - это примерно 15 тысяч человек, - пенсионное обеспечение назначалось в проактивном электронном порядке – без обращения по какому-либо адресу. Что касается реформ, связанных с социальными пособиями и стипендиями, здесь Вы внедрили очень большую программу, и был реализован широкий пакет, охватывающий 1,3 миллиона людей.

Большая часть этого пакета предназначена именно для лиц с инвалидностью. По Вашему поручению в этой области также были приняты меры по электронизации, и уже к концу 2019 года 19 видов социальных пособий и стипендий стали назначаться в электронном порядке проактивно без какого-либо обращения гражданина. В минувшем году в такой форме было сделано уже 20 тысяч назначений. Эти меры по автоматизации в конечном итоге позволят осуществлять в электронном порядке в проактивной форме 200 тысяч назначений пенсий, пособий и стипендий, что, безусловно, станет очень важным показателем с точки зрения обслуживания наших граждан.

В целом, доходы Государственного фонда социальной защиты исполнены на 5,4 процента больше прогноза. Это – 150 миллионов манатов дополнительных доходов. В результате отмены благодаря электронизации необоснованных пенсий и пособий по инвалидности расходы были на 180 миллионов манатов меньше прогноза. В результате этого в государственный бюджет было возвращено в общей сложности 320 миллионов манатов - 150 миллионов манатов в середине года и 170 миллионов в конце года. Размер средств, предусмотренных для выплаты государственных обязательств, снизился на столько же, и в Государственном фонде социальной защиты для реализации реформ этого года был дополнительно создан резерв в размере 190 миллионов манатов.

С другой стороны, приступило к деятельности Агентство DOST, созданное по инициативе Первого вице-президента и в соответствии с Вашим Распоряжением, и минувший год был очень успешным. С Вашим участии 9 мая был введен в строй первый, 24 декабря - второй центр DOST. Всего за восемь месяцев в первом Центре DOST были приняты 63 тысячи граждан. В целом, уровень удовлетворенности наших граждан был равен 95,2 процента. В центрах DOST в соответствии с концепцией широкий размах получили волонтерские программы. Там были реализованы волонтерская программа "Gənc DOST", а также программы для пожилых "Gümüşü DOST" и "Virtual DOST". Всего за 6 месяцев в эту программу обратились 6900 волонтеров. 250 из них уже начали работать в наших центрах.

Еще одна обширная программа, которая началась по другой Вашей инициативе, - это программа оплачиваемых общественных работ. В связи с этим в прошлом году рабочими центрами DOST было создано 38 тысяч рабочих мест. Здесь была обеспечена временная занятость более 45 тысяч наших граждан. 28 тысяч рабочих мест были созданы государственными предприятиями. В результате реализации этих программ в течение года была обеспечена занятость очень большой прослойки людей, то есть, фактически 64 тысяч человек. По Вашему поручению эту программу также планируется продолжить в текущем году.

По Вашему поручению была еще более расширена программа самозанятости. В 2019 году к этой программе были привлечены 10 тысяч 354 граждан. Они завершили соответствующие тренинги, успешно защитили свои бизнес-планы, и уже 8500 человек приобрели свои активы. Процесс распределения активов продолжается, и к концу месяца остальные также будут полностью обеспечены активами. Присоединение к этой программе Программы развития ООН, а также Общественного объединения регионального развития Фонда Гейдара Алиева, процедура обеспечения активами еще 500 человек осуществляются в рамках именно этих двух проектов. Вы также поручили расширить эту программу и завершить переговоры со Всемирным банком. Мы уже завершили предварительные обсуждения со Всемирным банком. Переговоры по кредитному соглашению намечены на 18 января. После завершения этих переговоров и утверждения соглашения в соответствии с процедурой Всемирного банка мы ожидаем его подписание до июня. Однако в результате обсуждений и с Министерством финансов, и одновременно со Всемирным банком было решено, что мы начнем выполнять подготовительную работу до подписания соглашения на основе ретроактивного принципа финансирования уже с февраля.

В 2019 году была значительно расширена - до 70 процентов - программа адресной социальной помощи, которая охватила в общей сложности 72 тысячи семей - 296 тысяч человек, размер выплат семьям также увеличился, составив 209 манатов. Вы поручили расширить эту программу. Эта программа будет расширена и в 2020 году. Многие критерии были упрощены. Работа над этим будет регулярно продолжаться, и Ваши поручения по абсолютно прозрачной и совершенной реализации программы адресной социальной помощи в Азербайджане будут полностью выполнены.

Господин Президент, в области социального обеспечения одна из важнейших Ваших инициатив заключалась в предоставлении семьям шехидов единовременной выплаты в размере 11 тысяч манатов. 98 процентов этой программы выполнено. Эти средства были полностью выплачены 18 тысячам наследникам двенадцати тысяч наших шехидов. В настоящее время от наследников около 300 шехидов обращений просто не поступало. Все лица, подавшие заявку, получили средства.

Значительно расширилась программа жилищного обеспечения. В 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 628 квартир, в 2019 году - 934 квартиры. Это было знаменательным событием, когда 24 декабря в свой день рождения Вы торжественно открыли большое здание, и в Низаминском районе семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 96 квартир. В то же время продолжалась программа обеспечения лиц с инвалидностью автомобилями, им было предоставлено 600 автомобилей, что является одним из важных направлений.

С точки зрения социальной инфраструктуры во исполнение Ваших поручений полностью приступили к деятельности центры реабилитации в Нафталане, Евлахе, Мардакяне, введен в эксплуатацию производственный цех Протезно-ортопедического центра. В Гяндже были введены в строй предприятие социального обслуживания для пенсионеров и Центр профессиональной подготовки. Было создано широкое финансовое обеспечение социальной инфраструктур. Как результат работ, продолжавшихся с прошлого года, в этом году также планируется сдать в эксплуатацию 10 реабилитационных центров и объектов социального обслуживания.

Эта работа была высоко оценена и международными организациями. Особо хотел бы подчеркнуть, что по Вашему поручению мы провели обсуждения с Международным агентством социального обеспечения, и в мае в Азербайджане был проведен Европейский социальный форум. В форуме приняли участие руководители всех фондов социального обеспечения и пенсионных фондов Европейского Союза. Четыре проекта, реализованных Азербайджаном в рамках этого форума, были удостоены наград за лучший опыт для Европы. Это - проект самозанятости, проект адресной социальной помощи, наши программы по инвалидности и борьбе с неформальной занятостью.

Президент Ильхам Алиев: Это произошло в результате борьбы с неформальной занятостью. То есть, эти трудовые соглашения были просто оформлены. Во-первых, это показывает, что мы находимся на правильном пути, и проводимая политика дает результат, но, вместе с тем, пока в теневой экономике работают тысячи, десятки тысяч людей. Поэтому все структуры должны активно работать для того, чтобы выйти из теневой экономики, и здесь должна проводиться очень серьезная координация. Я поручаю Кабинету Министров провести отдельное совещание по этому вопросу, и соответствующие структуры должны дать свои предложения. Между ведомствами также должна проводиться очень серьезная координационная работа. Оформление 153 тысяч трудовых соглашений – очень большое событие. Конечно, это служит прозрачности, в то же время имеет очень большое значение и для пенсионного обеспечения.

Эта инициатива, связанная с оплачиваемыми общественными рабочими местами, была выдвинута мною, когда государственные инвестиционные расходы резко сократились. Мы вынуждены были пойти на это. Потому что цена на нефть упала в четыре раза, наши доходы уменьшились и наш бюджет был сокращен, в том числе значительно сократилась и инвестиционная программа. Чтобы предотвратить безработицу по моей инициативе должны были быть созданы десятки тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Однако, к сожалению, в реализации этой программы мы столкнулись с очень большими нарушениями. Особенно бессовестное расхищение этих средств местными исполнительными органами и сбор платежных карт, затем снятие с них денег, или же обеспечение этой работой своих близких, родственников, конечно же, являются невыносимым фактом. Лица, допустившие такие нарушения, уже наказаны, и эта работа будет продолжена. Это должно стать уроком для каждого. Но в то же время должен быть разработан такой механизм, чтобы такие нарушения вообще были невозможными. Поэтому Министерству труда и социальной защиты населения было поручено, чтобы оно взяло на себя координацию этой работы, и граждане, принятые на оплачиваемую общественную работу, оформлялись именно Министерством труда и социальной защиты населения. В настоящее время имеются 38 тысяч человек, которые в прошлом году были обеспечены такой работой. Сколько предусматривается в этом году и каков механизм контроля за этим?

Сахиль Бабаев: Господин Президент, в соответствии с Вашим поручением с середины прошлого года мы приступили к мониторингам, в рамках которых примерно 3 тысячи человек отстранены от работы, были привлечены новые лица. Вслед за этим в качестве второй инициативы мы доложили об обеспечении общественной гласности и с Вашего согласия создали соответствующий портал. Все лица, привлеченные к общественным работам, полностью представляются общественности по каждому району. Данные о всех принятых на работу лицах размещаются на онлайн-портале. А это в значительной степени обеспечило общественную гласность. В целом, отмечу, что на 38 тысяч рабочих мест в 2019 году были приняты 47 тысяч человек. То есть, это означает, что в течение года происходила серьезная чистка, дополнительно была еще одна чистка на 9 тысяч человек. Мы провели серьезные обсуждения со всеми органами исполнительной власти, и с января текущего года просили обновить и представить все списки, потому что в некоторых случаях возникают и объективные причины. Проработав некоторое время, люди не хотят работать на некоторых общественных работах. Есть люди, которые не приходят на работу, пропускают работу или находят новые рабочие места. В целом, каждый негативный случай в этой области изучается, и для принятия соответствующих мер по ним даются представления как в правоохранительные, так и в другие соответствующие органы. Особо подчеркну, что после оглашения всех списков на онлайн-портале у нас имеются значительные подвижки в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев: В связи с программой самозанятости по нашей инициативе в эту программу был приглашен и Всемирный банк. Основная цель здесь, естественно, не в том, чтобы использовать средства Всемирного банка. Хотя это тоже важно. Основной вопрос - использование их опыта. Потому что Всемирный банк реализовал аналогичные программы во многих странах, и у них большой опыт в этой области. Поэтому мы придаем большое значение соглашению, которое будет подписано. Уверен, что после подписания соглашения со Всемирным банком будут определены новые рамки нашего сотрудничества по этому направлению.

70-процентный рост в связи с адресной социальной помощью – очень серьезный рост, и вы уже отметили, что она охватывает 72 тысячи семей. Здесь главный вопрос, конечно же, справедливость. Этой помощью должны пользоваться именно те семьи, которые действительно нуждаются, те семьи, у которых тяжелое материальное положение.

В этом году должно быть построено больше домов для шехидов и инвалидов Карабаха. По этому вопросу я дал вам поручение. Если в прошлом году были предоставлены 934 квартиры, то в этом году, считаю, должно быть предоставлено 1500 квартир. Министерство финансов и Министерство экономики должны дать соответствующие указания по этому вопросу. Таким образом, если мы добьемся этого, а я уверен, что мы добьемся, тогда в очереди останутся всего 2000 семей. В ближайшие годы мы и их обеспечим домами.

Считаю, что сейчас наши экономические показатели положительны, особенно отмечу ненефтяную промышленность, где рост составил 14 процентов. Сельское хозяйство выросло почти на 7 процентов. Пусть сейчас министр экономики сообщит, каковы прогнозы экономического развития на этот год. Инвестиционная программа была утверждена в прошлом месяце и, не теряя времени, должна быть реализована. Наш ненефтяной экспорт вырос на 14 процентов. Это - большой рост. Однако существуют объективные причины, в определённой степени препятствующие росту ненефтяного экспорта. Первый из них - рост населения. То есть, мы потребляем больше внутри страны. Вторым фактором является увеличение числа туристов. То есть, если 5 лет назад приезжало менее 2 миллионов человек, то сейчас прибывает более 3 миллионов. Конечно, внутреннее потребление и внутренний спрос растут. Поэтому следует разработать долгосрочную стратегию ненефтяного экспорта, причем она должна быть связана с существующими рынками, должна вестись работа, связанная с выходом на перспективные рынки. В целом, мы теперь знаем, что население ежегодно увеличивается как минимум на 100 тысяч человек. Приняв это за долгосрочный прогноз, мы также должны определить объем внутреннего спроса. Потому что если мы не увеличим производство, ненефтяное производство, то в будущем наш ненефтяной экспорт не только не увеличится, а еще больше снизится. Поэтому здесь на повестке дня стоят вопросы стимулирования перерабатывающей промышленности. Так что Министерство экономики должно находиться в тесной связи с Министерством сельского хозяйства. Потому что наш основной ненефтяной экспорт - это сельскохозяйственная продукция. Проинформируйте об этом. Государственная инвестиционная программа уже утверждена, и ее основная цель - обеспечение экономического роста. Однако в то же время государство в настоящее время выступает в качестве основного инвестора. Но мы хотим, чтобы основным инвестором в ненефтяной сфере стал частный сектор.

Развитие малого и среднего бизнеса также является приоритетом. Нам хорошо известно, что основную часть валового внутреннего продукта в развитых странах обеспечивает малое и среднее предпринимательство. В Азербайджане мы в этом направлении предпринимаем первые шаги, и поддержка здесь малого и среднего бизнеса должна быть на самом высоком уровне. Проинформируйте об этих вопросах.

Министр экономики Микаил Джаббаров сказал:

-Уважаемый господин Президент, скачок и последующий подъем национальной экономики в период нефтяного бума под Вашим руководством обусловили вступление нашей страны в ряд государств со средним уровнем дохода. Сегодня на постнефтяном этапе основными стратегическими задачами, поставленными Вами перед нами, являются обеспечение неотставания от темпа среднего экономического роста в среднесрочный период, превышение темпов экономического роста в мире в долгосрочный период.

С этой точки зрения Вы уже отметили, что результаты, достигнутые в 2019 году, и прогнозы экономического развития на 2020 год создают для нас необходимую почву. Особо затронутое Вами привлечение инвестиций – государственных инвестиций и, в первую очередь, частных инвестиций, мы видим как наш главный инструмент. Потому что история мировой экономики и недавний опыт Азербайджана показывают, что скорость и устойчивость экономического роста связаны именно с инвестициями. В 2019 году доля наших инвестиций в основной капитал составила 23,2 процента. Наша цель заключается в достижении хотя бы 25 процентов и подъеме на более высокий уровень. Если смотреть сквозь эту призму, для привлечения частных инвестиций необходимо создание условий внутри экономики страны. Наша основная задача заключается в повышении экономической эффективности государственных инвестиций, а также, согласно Вашим поручениям, ужесточение требований эффективности перед реципиентами государственных инвестиций, и приведение в полное соответствие с развитием секторов приоритета этих инвестиций.

Согласно Вашему поручению, основываясь на результаты, достигнутые в этой сфере, с учетом в частности наличия и уровня сырьевого продукта в сельском хозяйстве, мы в 2020 году и в последующие годы совместно с Министерством сельского хозяйства и другими соответствующими структурами поставили как приоритетную задачу обеспечение дополнительной цепочки ценностей, то есть, поддержку перерабатывающей отрасли, в том числе, работая вместе с банковским сектором и ассоциациями Национального фонда помощи предпринимательству. Это также позволит расширить и укрепить географию и номенклатуру нашего ненефтяного экспорта.

Что касается заданного Вами вопроса, первичный анализ показывает, что говоря о новых рынках перерабатывающей отрасли и в целом привлечения инвестиций, пользуясь политической макроэкономической стабильностью в Азербайджане, мы должны создать возможность выхода на внутренние рынки нашей страны, с возрастающей численностью как населения, так и потока туристов, а также другие рынки. Это имеет большое значение как для внешних, так и местных частных инвесторов. С Вашего позволения мы готовим предложения в связи с торговыми соглашениями, как свободными торговыми соглашениями, так и торговыми соглашениями особого режима, которые будут соответствовать в будущем этим новым рынкам.

Согласно Вашим указаниям по ускорению ненефтяной экономики и в целом ненефтяного экспорта, в том числе экономического роста, рассматривается создание большого, среднего и малого бизнес-кластера вокруг сельского хозяйства и агро-кластера, нефтехимической промышленности, крупнообъемных инвестиций, вложенных в эту сферу, и достигнутых успешных результатов.

Верим, что будет осуществлено изучение таких кластеров, как индустрия развлечений, транспортная и торговая логистика и др. Это создаст большие возможности для диверсификации как состава прибыли, так и географии экспорта.

Уважаемый господин Президент, хочу также сообщить, что мы планируем предпринять необходимые шаги по усилению компетенций предпринимательства, в том числе конкурентоспособной плодотворной деятельности на внешних рынках. Ведь опыт показывает, что во многих случаях, даже когда мы обладаем качественным товаром и продукцией, при выходе на внешние рынки иногда в частном секторе не хватает знаний, умений. В связи с этим государством будут подготовлены и предложены механизмы необходимой помощи.

Ваше особое поручение связано с развитием малого и среднего предпринимательства. Этот путь мы видим в использовании инструментов поддержки отмеченных нами кластеров и государственных механизмов именно малого и среднего предпринимательства, в частности женского и молодежного предпринимательства. Учитывая роль государства в большой экономике в Азербайджане, мы поставили как главную задачу и цель поощрение активного участия в государственных закупках, дальнейшее повышение их прозрачности.

Вами утверждена государственная инвестиционная программа 2020 года. Главный наш призыв в ней заключается в том, чтобы мы, правильно расценивая объем наших ресурсов с объемом существующих и начатых проектов, повысили эффективность государственных инвестиций на последующие годы. Однако мы должны учитывать и то, что современный мир требует представления более современной продукции. А это, в свою очередь, требует технологий. Мы видим решение этого вопроса в привлечении в нашу страну зарубежных инвесторов, частных инвесторов, инвесторов, обладающих этими технологиями, обеспечении в этом еще более поддерживающей роли государства.

Президент Ильхам Алиев: Здесь поставлено несколько целей, связанных с государственной инвестиционной программой. Конечно, в первую очередь, необходимо завершить начатые проекты, так как в предыдущие годы оставалось много незавершенных проектов. Мы приступали к новым проектам, не реализовав незавершенные проекты, и, таким образом, наши силы тоже рассеивались, а финансовые ресурсы не позволяли осуществить проекты в нужном объеме. Поэтому, в первую очередь, необходимо завершить начатые проекты. Что касается инфраструктурных проектов, то можно сказать, что основные инфраструктурные проекты в Азербайджане реализованы. Правда, в предстоящие годы есть необходимость в реализации данных проектов, потому что, еще раз хочу отметить, это диктует рост населения. В странах, где население не увеличивается, необходимости в новых инфраструктурных проектах нет. У нас же население растет, поэтому новые школы, детские сады, больницы, дорожная инфраструктура, коммуникации – все это требует постоянного внимания. Это - главная задача. Другая задача заключается в том, что наша инвестиционная программа параллельно с реализацией инфраструктурных проектов должна оказывать поддержку реальному сектору экономики. В том числе необходимо проанализировать влияние данных инфраструктурных проектов на реальный сектор и представить мне информацию. К примеру, допустим, насколько позитивное влияние новая инфраструктура оказала на реальный сектор экономики в том или ином районе.

Еще одна особенность Государственной инвестиционной программы заключается в том, что данный процесс создает новые и сохраняет имеющиеся рабочие места. В минувшем году в нашей стране было создано 98 тысяч новых рабочих мест. Это – большая цифра. Однако, еще раз говорю, население увеличилось на 100 тысяч и ежегодно будет расти на 100 тысяч человек. Чем больше будет увеличиваться численность населения, тем выше будет ежегодный рост в предстоящие годы. Сегодня мы видим это на примере стран, где происходит стремительный рост населения. Это создает большие проблемы. Растущее население – большое преимущество, это естественно, в то же время это - проявление нашей экономической политики и господствующей в стране стабильности. Но, вместе с тем, это создает и большие проблемы. Необходимо проанализировать проблемы стран, где в настоящее время население увеличивается высокими темпами. Это дело не только Министерства экономики. Считаю, что Министерству труда и социальной защиты населения следует провести серьезный анализ, связанный с трудовыми ресурсами, Министерству сельского хозяйства, другим соответствующим структурам, Кабинету Министров необходимо серьезно проанализировать данный вопрос, мы должны знать прогноз. Мы должны точно определить наши ресурсы. Наша территория, посевные площади, природные ресурсы известны. Их изменение в дальнейшем невозможно. Поэтому необходимо рассчитать все это, чтобы знать, с какой ситуацией мы столкнемся через 20, 30 лет.

Еще раз говорю, необходимо точно проанализировать опыт стран, население которых в настоящее время увеличивается высокими темпами. Нам необходимо совместно с международными финансовыми структурами разработать долгосрочную стратегию. Повторяю, сегодня мы не нуждаемся в средствах. Однако мы тесно сотрудничаем с международными финансовыми структурами, потому что у них большой опыт. Они работают повсюду в мире. Это не только наша проблема. Правда, сегодня такой проблемы не существует. Население должно расти. Но когда-то это станет проблемой. Поэтому наш экономический рост должен соответствовать растущему населению.

Особую роль в развитии реального сектора экономики играет сельское хозяйство. Я уже отметил здесь, что в предстоящий период мы должны уделять большое внимание сельскохозяйственной переработке, потому что наше сельскохозяйственное производство растет. Развиваются и восстанавливаются наши традиционные отрасли, начинают функционировать новые отрасли сельского хозяйства. Здесь сельское хозяйство непосредственно сопряжено с промышленностью. К примеру, в прошлом году значительно выросло производство фруктов и овощей. У нас должно быть достаточное количество перерабатывающих предприятий. В настоящее время их недостаточно. Эти перерабатывающие предприятия не позволяют нам перерабатывать фрукты и овощи в большем объеме и экспортировать их как готовую продукцию. Поэтому соки, компоты, консервы, сухофрукты - вся эта сфера должна получить серьезную поддержку как со стороны государства, так и частному сектору необходимо включиться в эту работу. То есть, частный сектор и без того выполняет данную работу, должен выполнять ее за счет собственных средств.

В прошлом году у нас значительно выросло производство винограда. Главная причина этого – государственная поддержка данной отрасли. Рост составил 25 процентов, собрано более 190 тысяч тонн винограда. Это самая высокая цифра за последние годы, что окажет большое влияние непосредственно на виноделие, и мы видим это. Вино также является продукцией экспортной направленности. То есть, без рынка мы не сможем продавать вино. Поэтому мы провели в данном направлении работу с некоторыми дружественными странами. Некоторые страны имеют квоты, квоты на импорт, и мы получили их. Поэтому сегодня азербайджанское вино продается во многих странах, и его объем должен расти. Считаю, что для виноделия не будет проблем с рынками, так как есть традиционные рынки и новые рынки, к примеру, такой крупный рынок, как Китай. Азербайджанские вина уже экспортируются туда.

В последние годы у нас увеличилось производство табака – сушильные камеры, субсидии, другие меры за счет государственной поддержки. В прошлом году в Азербайджане открылась крупная сигаретная фабрика. То есть, мы должны обеспечить внутренние потребности за счет местного производства, действующая фабрика реконструирована. Это тоже парадокс. Мы являемся страной, производящей табак, при этом импортируем сигареты, причем из стран, где табак не растет. Они приобретают у нас табак, перерабатывают его, выпускают сигареты и продают их нам. Этому следует положить конец. Данный вопрос также находится в центре внимания.

Коконоводство у нас, можно сказать, полностью было утрачено. В 2015 году было собрано всего 200 килограммов коконов. А в прошлом году - 630 тонн. Начал функционировать "Шеки Ипек", там работают сотни людей. Необходима продуманная концепция, связанная с шелководством. Рекордной отметки в минувшем году достигло и производство хлопка – 294 тысячи тонн. Урожайность составляет 29,4 центнера, то есть, почти 30 центнеров. В советское время такая урожайность была всего два или три года. Эта отрасль также поддерживает перерабатывающую промышленность. Уже функционируют прядильные фабрики, однако они перерабатывают только 50 процентов продукции.

Мы не идем дальше прядильных фабрик. Но должна производиться ткань – готовая продукция. Поэтому в связи министерство уже реализует программу с этими вопросами и программу электронного сельского хозяйства. Доложите по данному вопросу и в связи с субсидиями.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал:

-Уважаемый господин Президент, 2019 год благодаря проведенным Вами в аграрном секторе реформам и мерам характеризуется основательным ростом сельскохозяйственной продукции. В результате осуществленных реформ, в первую очередь, реформы, связанной с лизинговой деятельностью, на рынке уже сформировались свободные и конкурентоспособные условия. Так, льготы, применяемые к технике и племенным животным, применяются ко всем частным компаниям. Примерно 3 тыс. из 4117 единиц техники, проданных фермерам в прошлом году, были реализованы частными компаниями. В соответствии с Вашим поручением, Министерство сельского хозяйство построило свою деятельность на основе принципа близости к фермерам, во всех районах уже сформированы Государственные центры аграрного развития, в которых в соответствии с принципом "одно окно" фермерам оказываются около 60 услуг.

Субсидирование производства сельскохозяйственной продукции было утверждено Вами на основе совершенно новых правил. Целью новых правил субсидирования является укрепление экспортного потенциала в этой сфере и увеличение занятости в сельском хозяйстве. Новые субсидии уже будут выдаваться безальтернативно по электронной системе сельского хозяйства, на сегодняшний день в этой системе зарегистрированы 449 тыс. фермеров. Наши фермеры сделали осенние прогнозы и в настоящее время проходят регистрацию поставщики удобрений, пестицидов и семян, в том числе для выдачи субсидий в области животноводства осуществляется регистрация животных, а также ветеринаров и экспертов по искусственному оплодотворению. В 2020 году в соответствии с Вашим поручением полностью завершилось применение электронного сельского хозяйства.

Как одно из важных мер с Вашей стороны был утвержден Закон "Об аграрном страховании" и уже сформирован Фонд аграрного страхования. Одним из основных задач в этом году является применение аграрного страхования в области сельского хозяйства. Как одна из наиболее важных мер предусматривается проведение широкой просветительской работы среди фермеров.

Уважаемый господин Президент, одной из наиболее важных задач, поставленных Вами, является увеличение производительности в сфере сельского хозяйства. Так, если обратить внимание, в этом году в зерноводстве, составляющем основную часть посевного баланса, было произведено 3 млн 538 тыс. тонн продукции, что по сравнению с предыдущим годом на 6,9 процента больше. Урожайность пшеницы составила примерно 32,4 центнера, рост по сравнению с предыдущим годом, примерно, на 2 центнера или 7,6 процента больше. Рост урожая в хлопководстве в целом составил 26,4 процента, а производительность выросла на 67,6 процента. Кроме того, производство подсолнечника увеличилось на 43,3, картофеля – на 11,7, овощей – на 12,17, бахчевых – 11,4, фруктов и овощей – на 8,8 процента. Как Вы отметили, одной из сфер роста является виноградарство. Что касается роста в животноводстве, мясо в живом весе увеличилось на 3, молоко – на 2,4, производство яиц – на 9, шерсти – на 1,6, кокона – на 25,3 процента. Одной из основных поставленных Вами задач является еще большее увеличение урожайности с использованием имеющихся ресурсов, внедрение современной техники и методов.

Уважаемый господин Президент, основными стоящими перед нами в 2020 году задачами являются еще более упрощение для фермеров доступности к семенам, удобрениям и технике, принятие соответствующих мер в этой области, а также реализация определенных организационных мер, связанных с применением аграрного страхования. Кроме того, одной из проблем, с которой сегодня сталкиваются наши фермеры, является проблема облегчения их доступа к микрокредитам. Наряду с этим, в этом году основными сферами, где Министерство сельского хозяйства будет совместно работать с другими структурами, являются развитие интенсивного животноводства, в том числе увеличение производства табака и хлопководства и развитие фруктоводства и овощеводства, которые составляют наши основные экспортные продукты и в дальнейшем будут тесно связаны с перерабатывающей промышленностью. Широкое распространение здесь интенсивных фруктовых садов будет одним из наших главных приоритетов. Хочу отметить, что меры, осуществленные в сфере субсидий, приведут к либерализации и на рынке удобрений и еще больше упростят доступ наших фермеров к удобрению.

Просвещение наших фермеров в аграрной области, в частности, в сфере внедрения прогрессивных методов, инноваций, является одним из важных направлений. Поэтому эта область составит основные направления нашей деятельности. Применение электронного сельского хозяйства, о котором Вы упомянули, до конца 2020 года будет полностью сформировано. Предусмотрено регулирование всех отраслей посредством электронного сельского хозяйства.

В настоящее время в соответствии с Вашим поручением о развитии аграрной перерабатывающей промышленности совместно с Министерством экономики проводится работа и в ближайшее время пакет предложений будет представлен Вашему вниманию. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: В прошлом году, как я отметил, налоговые и таможенные органы получили внеплановые доходы в размере 1 млрд. манатов. Это очень хороший результат. Сейчас председатель Государственного таможенного комитета проинформирует о проделанной работе. Какая работа запланирована в этом году?

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев сказал:

-Уважаемый господин Президент, хочу доложить, что 2019 год с точки зрения макропоказателей был успешным. Так, в 2019 году по сравнению с показателями предварительного прогноза 2018 года с таможенных платежей было собрано и перечислено в государственный бюджет фактически более 1 млрд 970 млн долларов. Господин Президент, в результате проводимых Вами во всех сферах успешных реформ, в том числе благодаря реформам, осуществляемым в таможенной системе за последние два года, по сравнению с предыдущими годами в прошлом году было обеспечено перечисление в государственный бюджет средств в размере одного миллиарда, а в этом году – около 2 млрд. А это в два раза больше.

Господин Президент, бюджетный прогноз 2019 года предусматривал 3 млрд 702 млн манатов. А исполнение бюджета составило 4 млрд 408 млн манатов, в государственный бюджет были перечислены дополнительные средства в размере 706,6 млн манатов, исполнение было осуществлено на 119,1 процента. В течение 2019 года налогооблагаемая база по сравнению с предыдущими годами осталась на том же уровне. Так, на импортные товары были предоставлены налоговые льготы в размере 50 процентов, в целом, применяются льготы. Объем освобождения от таможенных пошлин на импортируемые в Азербайджанскую Республику товары составил 65, а объем освобождения от налога на добавленную стоимость на импортируемые товары – 35 процентов. В целом, в результате проведенной в этом контексте работы была обеспечена прозрачность предварительной передачи данных в систему центром борьбы с теневой экономикой и управлением рисков, в частности, в 2019 году с внесением в систему данных из других стран, стран-экспортеров сократилась тенденция занижения предпринимателями цен. Несмотря на строгие контрольные функции в этой сфере, были попытки занижения стоимости товаров в размере около 900 млн долларов, это было предотвращено и обеспечено перечисление в государственный бюджет дополнительных средств в размере свыше 300 млн.

Господин Президент, одним из самых больших успехов торговцев и участников внешней торговли является Ваш Указ об использовании "Зеленого коридора". Исполнение этого Указа началось с 1 февраля и для около 530 участников внешнеэкономической деятельности этот статус был признан как в экспорте, так и в импорте, и за короткий срок был осуществлен товарооборот в размере около 8 млрд долларов. Этот проект не только сам по себе первый в мире, но и один из самых современных. Кроме того, предприниматели в обоих направлениях выражают удовлетворение от этого. Первое направление ориентировано на сохранение как доход в кассах предпринимателей дополнительных средств в размере десятков миллионов. С применением этого проекта предприниматели освобождаются от логистических и складских расходов. Кроме того, второй вопрос – полное обеспечение прозрачности. Занимающиеся законной торговлей предприниматели управляют всеми операциями и завершают оформление в электронном виде, не обращаясь в таможенные органы и не контактируя с сотрудниками таможни.

Господин Президент, в связи с электронными услугами хочу отметить, что нашим предпринимателям были оказаны свыше 4 млн электронных услуг и по их количеству и объему услуги комитета занимают первые места. В целом, работа, проведенная в области борьбы с контрабандой, в 2019 году также способствовала достижению значительных результатов. Борьба с таможенными правонарушениями, связанными с контрабандой, была расширена, выявлены 13 тыс. 443 факта нарушения. Из них 866 были уголовными преступлениями, большинство из которых составили занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств. В частности, с нашей стороны было обнаружено и изъято из оборота более 2 тонн наркотиков. Общая стоимость изъятых товаров в результате контрабанды в 2019 году составила более 300 млн долларов.

Господин Президент, полная реконструкция наших дорог в соответствии с Вашими поручениями в связи с дорожной инфраструктурой предопределило увеличение нашего транзитного потенциала, и благодаря этой тенденции за последние два года наш транзитный потенциал удвоился. Согласно Вашему соответствующему поручению в целях устранения на погранично-пропускных пунктах плотности, пункты были оснащены новым оборудованием. Для обеспечения удобного передвижения как грузовиков, так и легковых автомобилей сооружены новые рентгеновские установки и эта работа будет продолжена и в текущем году.

Кроме того, хочу отметить для сведения, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году въезд и выезд осуществили на 2 млн больше граждан. Это, как Вы отметили, составили 3 миллиона 170 тыс. иностранных туристов. А остальные – граждане Азербайджана, регулярно посещающие зарубежные страны. Для принятия этого потока, оказания им специальных услуг, проверки как людей, так и легковых транспортных средств сооружены рентгеновские установки. Для устранения плотности на границе мы провели обсуждения также в правительстве. В соответствии с Вашим поручением с целью принятия в дальнейшем как импортного и экспортного, так и транзитного потенциала, и в западном, и в северном направлениях началось строительство новых пропускных пунктов и эта работа продолжится в текущем году.

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что реформы, проводимые в таможенной сфере, будут продолжены и в этом году, что позволит нам вновь накопить средства сверх плана и перечислить их в наш бюджет. Мои поручения относительно таможенно-пропускных пунктов выполняются. Постарайтесь, чтобы все наши пропускные пункты были отремонтированы на самом высоком уровне, потому что в свое время мы реконструировали все пропускные пункты, но уже прошло время, более десяти лет. Поэтому обязательно надо рассмотреть вопросы установки там нового оборудования, обеспечения более удобного прохода для граждан и автомобилей. Совместно с Пограничной службой в этой сфере также должна быть проведена просветительская работа, как среди граждан, так и ваших работников. Потому что в некоторых случаях все еще поступают жалобы, некоторые граждане – как местные, так и иностранные - жалуются на грубость и неуважительное отношение. Этих случаев допускать нельзя. Каждый таможенно-пропускной пункт, каждый аэропорт является воротами нашей страны, и каждый гость именно там получает первое впечатление. И граждане Азербайджана, и иностранные гости должны проходить очень комфортно. Наши границы должны быть закрыты для преступников, контрабандистов, а для друзей они должны быть открыты. Поэтому надо активнее работать для обеспечения здесь этого баланса.

Х Х Х

Глава государства выступил на совещании с заключительной речью.

Заключительная речь Президента Ильхама Алиева

Словом, проведенные сегодня обсуждения подытоживают проделанную в прошлом году работу, в то же время формируется ясная картина, связанная с работой, которую предстоит выполнить в этом году. Уверен, что нынешний год также будет успешным.

Хотел бы выразить отношение еще к одному вопросу. В последнее время, вы тоже это видите, премьер-министр Армении, говоря об "успехах" своей страны, сравнивает Армению с Азербайджаном. Согласно его выводу, Армения опережает Азербайджан по многим параметрам. Сразу хочу сказать, – и нет необходимости доказывать это, - что подобная версия не имеет никаких оснований. Азербайджан с большим отрывом опережает Армению по всем основным параметрам. Для подтверждения этого хочу просто привести несколько событий и озвучить некоторые цифры.

Как вам известно, в 2011 году Азербайджан при поддержке 155 стран был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. То есть, это сам по себе высокий показатель. В первую очередь потому, что мы впервые добились этой высокой, почетной миссии, в то время нашей независимости исполнилось всего 20 лет. С другой стороны, это был один из факторов, непосредственно свидетельствующих о международном авторитете Азербайджана, потому что абсолютное большинство мирового сообщества поверило в нас, оказало нам доверие и проголосовало за нас. Ранее я уже достаточно широко информировал об этом событии. Однако есть вопрос, который всегда остается без внимания, многие об этом не знают. Правда же состоит в том, что в 2011 году до нас свою кандидатуру выдвинула Армения. Но после того, как мы внесли свою кандидатуру, они поразмыслили и увидели, что проиграют нам на 100 процентов, поэтому тихонько, трусливо отозвали свою кандидатуру. Потому что они знали, что в ООН мы с большой разницей одержим победу над ними, и, таким образом, они опозорятся. То есть, эти события, которые произошли 9 лет назад, свидетельствуют о том, насколько различны уважение и вес Армении и Азербайджана на международной арене. Избрание в Совет Безопасности ООН было нашей большой политической и дипломатической победой и, одновременно, большой победой над Арменией.

В 2016 году Армения совершила военную провокацию против мирного азербайджанского населения, в результате которой погибли несколько мирных граждан. Среди них были и дети. Азербайджан, проведя в ответ на это успешную контрнаступательную операцию, освободил от оккупантов часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, тысячи гектаров земли, и на этих землях был поднят азербайджанский флаг. Это была наша военная победа. Очередная военная победа была обеспечена в 2018 году. В результате успешной нахчыванской операции более 10 тысяч гектаров территорий были очищены от оккупантов, армянских вооруженных сил, освобождены несколько важных стратегических высот, которые позволяют нам полностью контролировать стратегические коммуникации Армении. Это была наша вторая военная победа.

В рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан находится на 52-м, а Армения – на 96-м месте. В том числе по воздушным силам Азербайджан занимает 63-е, Армения – 86-е место. По морским силам Азербайджан находится на 67-м месте, в Армении моря нет. По танковым силам Азербайджан занимает 32-е, Армения – 78-е место. Источник – отчет Global Firepower 2019.

А теперь обращаю внимание на основные макроэкономические показатели. Итак, в 2019 году валовой внутренний продукт Азербайджана в долларовом эквиваленте составляет 47,6 миллиарда долларов, а в Армении – всего 13 миллиардов долларов. По покупательной способности Азербайджан обладает внутренним продуктом на сумму 187 миллиардов, долларов Армения – 33 миллиарда долларов – в 5,6 раза меньше. Валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане составляет 4800 долларов, в Армении – 4500 долларов. По покупательной способности валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане составляет 18 тысяч 600 долларов, в Армении – 11 тысяч долларов. Валютные резервы в Азербайджане составляют 51 миллиард долларов, в Армении – 2 миллиарда долларов, в 25 раз меньше. Внешнеторговый оборот в Азербайджане составляет 33,6 миллиарда долларов, в Армении - 7,4 миллиарда долларов, в 4,5 раза меньше. Экспорт: Азербайджан – 19,6 миллиарда, Армения – 2,4 миллиарда, в 8,1 раза меньше. Положительное сальдо в Азербайджане составляет 6 миллиардов долларов, в Армении отрицательное сальдо – 2,6 миллиарда долларов. Инвестирование – в прошлом году в Азербайджан вложено 13,5 миллиарда долларов, в Армению – 900 миллионов долларов, в 15 раз меньше. Внешний государственный долг - внешний государственный долг Азербайджана составляет 7,9 миллиарда долларов, Армении – 6 миллиардов долларов. В Азербайджане внешний государственный долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта, в Армении - более 40 процентов. Валютные резервы в Азербайджане в 6,4 раза превышают внешний государственный долг, в Армении - внешний государственный долг в 2,3 раза больше валютных резервов. Внешний долг на душу населения в Азербайджане составляет 799 долларов, в Армении – 1900 долларов.

Привожу данные по заработной плате и пенсиям. Таким образом, в декабре 2019 года средняя заработная плата в Азербайджане составляла 723 маната – 425 долларов, в Армении – 369 долларов. По покупательной способности средней заработной платы Азербайджан занимает второе место в СНГ, Армения – девятое.

Минимальная пенсия в Азербайджане составляет 200 манатов, то есть 118 долларов, в Армении – 55 долларов. По минимальной пенсии Азербайджан занимает в СНГ второе, Армения – девятое место. По покупательной способности минимальной пенсии Азербайджан находится на первом, Армения – на десятом, то есть последнем месте в СНГ. Средняя пенсия в Азербайджане составляет 262 маната, то есть 154 доллара, в Армении – 84 доллара. По средней пенсии Азербайджан занимает в СНГ четвертое, Армения – восьмое место. По покупательной способности средней пенсии Азербайджан находится на втором, Армения – на последнем, десятом месте в СНГ. Уровень бедности в Азербайджане составляет 4,8 процента, в Армении – 24 процента, в пять раз выше. В 2019 году семьям шехидов и инвалидам войны в Азербайджане были предоставлены 934 квартиры, в Армении – ноль. В целом, людям из этой категории в Азербайджане предоставлено 7590 квартир, в Армении, насколько я знаю, такой программы не существует. Только в прошлом году людям из этой категории предоставлено 600 автомобилей, в Армении – ноль. В целом, людям из этой категории предоставлено 6750 автомобилей, в Армении – ноль.

Переходим к отчету глобальной конкуренции Давосского всемирного экономического форума. Таким образом, хочу представить некоторые цифры за 2019 год. По долгосрочной стратегии властей Азербайджан занимает десятое, Армения – 59-е место в мире. Обеспечение властью политической стабильности – Азербайджан находится на 11-м, Армения – на 58-м месте. Независимость судов - Азербайджан на 39-м месте, Армения - на 67-м. Доверие к органам полиции – Азербайджан занимает 30-е, Армения – 44-е место. Качество дорог - Азербайджан на 27-м месте, Армения - на 91-м. Эффективность железнодорожных услуг – Азербайджан находится на 11-м месте в мире, Армения – на 67-м. Эффективность авиауслуг – Азербайджан занимает 12-е, Армения – 67-е место. По числу пользователей интернета, то есть, по их доле в соответствии с численностью населения в процентах Азербайджан находится на 43-м, Армения – на 77-м месте. По цифровым знаниям среди населения Азербайджан занимает 19-е, Армения – 50-е место. По валовому внутреннему продукту, паритету покупательной способности Азербайджан находится на 69-м, Армения – на 120-м месте.

Теперь переходим к области спорта. В 2019 году на чемпионатах мира и Европы Азербайджан завоевал 775 медалей, из них 271 – золотая. Армения завоевала всего 222 медалей, из которых 61 золотая. В 2019 году Азербайджан завоевал на II Европейских играх 28, Армения - 11 медалей. На состоявшемся в 2019 году чемпионате Европы по борьбе Азербайджан завоевал 13 медалей, в том числе 4 золотые, Армения – 3 медали, одну золотую.

Переходим к результатам в шахматах, являющихся интеллектуальным видом спорта. В 2019 году Динара Гусейнова, завоевав на чемпионате Европы среди восьмилетних шахматистов золотую медаль, стала чемпионкой Европы. Саадат Баширли и Юсиф Керимли удостоились бронзовых медалей. Аян Аллахвердиева стала чемпионкой Европы среди четырнадцатилетних шахматистов. Наша женская национальная команда, одержав на чемпионате Европы победу над Арменией, стала обладательницей бронзовых медалей. На юношеском чемпионате мира Айдын Сулейманлы стал чемпионом мира среди четырнадцатилетних шахматистов. А Теймур Раджабов стал обладателем кубка мира. На Олимпийских играх 2016 года в Рио Азербайджан завоевал 18 медалей, Армения – всего 4. По количеству медалей Азербайджан занял 14-е место.

Другой важный вопрос заключается в том, что Азербайджан ведет последовательную борьбу с героизацией фашизма, Армения же героизирует фашистов. Фашистскому палачу Нжде в центре Еревана возведен 6-метровый памятник. Этот кровавый преступник был арестован СМЕРШем, осужден на 25 лет, умер в тюрьме и не был реабилитирован. В честь такого человека в Ереване установлен памятник, а премьер-министр Армении отождествляет этого палача с Солженицыным и Молотовым. Нжде принадлежит знаменитое изречение: кто умирает за Германию, тот умирает за Армению, и он сказал это во время Второй мировой войны. Это выражение уже отражает его презренную сущность. Поэтому и здесь Азербайджан поддерживает справедливость, а Армения – на стороне злых сил.

На основании анализа, проведенного авторитетным печатным органом News & World Report, составлен список самых сильных стран мира. В список включены всего 80 стран, и Азербайджан занимает в этом списке 45-е место среди сильных государств. Армения же вообще туда не входит. По темпам экономического развития мы находимся на 35-м месте в мировом масштабе.

Азербайджан реализует гигантские проекты мирового значения. Среди них - нефтепроводы Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP. В этом году будет сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и объем грузоперевозок по этой дороге с каждым годом увеличивается. Баку-Тбилиси-Карс является составной частью транспортного коридора Восток-Запад. Мы успешно реализовали данный проект с соседними странами – Турцией и Грузией. С другими нашими соседями – Россией и Ираном - успешно идет работа по коридору Север-Юг, данный коридор, можно сказать, функционирует. Просто предпринимаются очередные шаги для того, чтобы сделать этот коридор более эффективным. Эти гигантские энергетические и транспортные проекты прошли мимо Армении. Это – наши соседи, в то же время, за исключением России, - соседи Армении. То есть, мы наладили отношения с соседями на основе дружбы, сотрудничества, искренности и именно поэтому добились реализации этих проектов. Армения же веками пренебрежительно относится к соседям, пытается что-то урвать у них, претендует на их земли, фальсифицирует историю, фальсифицирует и пытается присвоить исторические памятники. Разница в этом.

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