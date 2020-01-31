МИД: Работа по согласованию договора о будущих отношениях между Азербайджаном и Великобританией продолжается

31 января 2020 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Как известно, 31 января Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия официально выходит из ЕС, и в связи с этим начинается переходный период. За этот период предусматривается согласование и подписание соответствующего договора, регулирующего будущие отношения между сторонами.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в этой связи отмечается, что Соединенное Королевство останется в качестве стороны в рамках двусторонний соглашений между ЕС и Азербайджаном. В то же время, продолжается работа в направлении согласования соответствующего договора о будущих отношениях между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Соединенным Королевством по восходящей линии, и политический диалог между двумя странами успешно продолжается. Великобритания - один из самых важных партнеров Азербайджана в энергетической сфере. В МИД выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет развиваться независимо от Brexit.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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