ЦИК Азербайджана аннулировала итоги голосования еще на одном участке
Политика 21 февраля 2020 20:55 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрено обращение кандидата в депутаты от 25-го Низаминского второго избирательного округа Рамина Абилова.
Как сообщает в пятницу Trend, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова отметила, что в своем обращении жалобщик сообщил о правонарушениях на ряде участках по вышеуказанному округу.
По словам Мухтаровой, в ходе расследования было установлено, что итоги голосования на 26-м участке не отражают волеизъявления избирателей.
В связи с этим ЦИК объявила итоги голосования по данному участку недействительными.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
Лента новостей
ЦИК аннулировал итоги голосования по четырем участкам 22-го Насиминского второго округа Политика 20:37
На итальянских M-346 в Азербайджане смогут готовить пилотов истребителей пятого поколения Политика 20:26
Алкогольное предприятие Азербайджана определилось со сроками открытия новой линейки вин Экономика 18:38
Определено место строительства крупного жилого комплекса в одном из городов Азербайджана Строительство 18:33
Граждане Азербайджана могут проверить в Институте пищевой безопасности любые продукты питания (ФОТО) Общество 18:18
СГБ Азербайджана распространила информацию в связи со спецоперацией в Нефтчале (ВИДЕО) Политика 18:09
Внешняя политика официального Баку направлена на укрепление позиций Азербайджана в Европе - политолог Политика 18:04
Повышение доверия к страхованию - залог успешного развития страхового сектора страны Экономика 17:44
В Сингапуре число выздоровевших превысило половину от всех инфицированных коронавирусом Другие страны 17:41
Эльман Мамедов: Совместная декларация Азербайджана и Италии – новый значимый этап двусторонних отношений Политика 17:30
Граждане Казахстана покинули лайнер Diamond Princess, где распространился коронавирус Казахстан 17:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме (ФОТО) Политика 17:17
Грэг Вайнер: Азербайджан входит в число государств, которым доверяет Европейский Союз Политика 17:17
Создание визуальной информационной базы в Азербайджане позитивно скажется на охране зеленых насаждений Общество 16:43
Джульетто Кьеза: Визит Президента Азербайджана в Италию – знаковое событие для Баку и Рима Политика 16:17
Салех Мамедов: За пять лет в Азербайджане проложено свыше шести тысяч километров автодорог (ФОТО) Экономика 16:06
Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ для Беларуси "в районе до $90" Европа 16:05
Фарид Новрузи посетил Эквадор и Перу в рамках 180-дневного путешествия вокруг света (ФОТО/ВИДЕО) Путешествия 15:40
Тахир Миркишили: Визит Президента Ильхама Алиева в Италию показал, что Азербайджан расширяет сферу влияния в регионе Политика 15:22
Успешный визит Президента Ильхама Алиева в Италию заложил основу нового этапа двусторонних отношений - Депутат Политика 15:17
Президент Италии: Азербайджан зарекомендовал себя как одна из самых процветающих стран региона и модель сосуществования различных культур, этнических групп и религий Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан тесно сотрудничает с Италией в осуществлении одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы - Южного газового коридора Политика 15:01
Как платная регистрация мобильных устройств сказалась на импорте телефонов в Узбекистане? Финансы 14:43
Порядок предоставления медицинских услуг временно зарегистрированным в рамках ОМС в Азербайджане Экономика 14:41
Верховная рада Украины отказалась обсуждать законопроект о вымышленном "геноциде армян" Политика 14:35
Итальянские компании заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном – Асим Моллазаде Политика 14:04