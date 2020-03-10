Избраны председатели парламентских комитетов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем первом заседании Милли Меджлиса VI созыва избраны председатели парламентских комитетов, сообщает во вторник Trend.

Депутат от ПЕА Хиджран Гусейнова избрана председателем парламентского комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Сиявуш Новрузов – по региональным вопросам, Али Гусейнли – по правовой политике и государственному строительству, Зияфет Аскеров – по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, Захид Орудж – по правам человека, Садиг Гурбанов – по природным ресурсам, энергетике и экологии, Адиль Алиев – парламентского комитета молодежи и спорта, Бахтияр Алиев – по науке и образованию, Ганира Пашаева – по культуре, Самед Сеидов – по международным отношениям и межпарламентским связям, Фазаиль Ибрагимли – по общественным объединениям и религиозным структурам, Таир Миркишили – по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Таир Рзаев – по аграрной политике, Муса Гулиев – по труду и социальной политике, Ахлиман Амирасланов избран председателем парламентского комитета по здравоохранению.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)