Садагат Велиева: Азербайджанское государство высоко оценило самоотверженный труд врачей

БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19, определение срочной надбавки в 3-5-кратном размере месячной заработной платы в очередной показывает, что государство по достоинству оценивает самоотверженность врачей.

Об этом в четверг сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

По ее словам, азербайджанское государстве осуществляет серьезные меры с учетом инструкций ВОЗ по борьбе с коронавирусом, предпринимаются все шаги для защиты граждан, обеспечения их безопасности.