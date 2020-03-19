Садагат Велиева: Азербайджанское государство высоко оценило самоотверженный труд врачей
БАКУ /Trend/ - Подписание Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения об усилении социальной защиты работников здравоохранения, участвующих в мерах по борьбе с инфекцией коронавируса нового вида COVİD -19, определение срочной надбавки в 3-5-кратном размере месячной заработной платы в очередной показывает, что государство по достоинству оценивает самоотверженность врачей.
Об этом в четверг сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.
По ее словам, азербайджанское государстве осуществляет серьезные меры с учетом инструкций ВОЗ по борьбе с коронавирусом, предпринимаются все шаги для защиты граждан, обеспечения их безопасности.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели совершили какую-либо провокацию
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские врачи ведут самоотверженную борьбу с коронавирусом, рискуя своим здоровьем
Президент Ильхам Алиев: Из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с коронавирусом была более действенной
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены
Президент Ильхам Алиев: На Мюнхенской конференции был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны
Президент Ильхам Алиев: Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны
Хикмет Бабаоглу: Распоряжение Президента следует воспринимать как высокую оценку труда медработников
Безумие неудачников: радикалы пытаются воспользоваться коронавирусом - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)