Президент Ильхам Алиев аплодирует врачам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 28 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

Как передает Trend cо ссылкой на АзТВ, в завершении встречи Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с врачами, которые будут трудиться в этом учреждении, произошел интересный эпизод.

Так, глава государства поаплодировал врачам, отметив, что эти аплодисменты - в их честь.