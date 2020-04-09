Вышеградская группа выделит средства для поддержки стран Восточного партнерства в период пандемии

БАКУ/Trend/ - Из Международного вышеградского фонда будет выделено до 250 тысяч евро для поддержки укрепления здравоохранения, социальной и экономической устойчивости уязвимых групп граждан в странах Восточного партнерства, пострадавших от последствий пандемии COVID-19, сообщает в четверг Trend в министерстве иностранных дел Чехии.

О решении было объявлено во время видеоконференции на тему сотрудничества Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) и стран Восточного партнерства (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Армения), состоявшейся восьмого апреля 2020 года.

Основной темой видеоконференции было будущее стран Восточного партнерства и намеченный на июнь саммит, на котором планировалось утвердить новое видение Европейской политики соседства.

По итогам видеоконференции министры стран Вышеградской группы сделали совместное заявление, подтверждающее их видение стратегии Восточного партнерства как сильной и амбициозной политики, и заявили о своей готовности активно поддерживать его. Министры согласились поддерживать стремления стран-партнеров, заинтересованных в интеграции в Евросоюз и его единый рынок.

В ходе видеоконференции министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек предложил запустить программу V4EastSolidarity Program для оказания помощи странам Восточного партнерства в контексте пандемии COVID-19.

«В рамках новой программы V4EastSolidarity может быть предоставлено до 250 тысяч евро в рамках Международного вышеградского фонда, которые будут направлены на укрепление здоровья, социальной, экономической устойчивости уязвимых групп граждан в странах Восточного партнерства, затронутых воздействием COVID-19 пандемий. Программа будет адаптирована к конкретным потребностям каждой из стран», - говорится в сообщении.

Предложение было поддержано министрами стран Вышеградской группы. Петршичек также отметил, что Восточное партнерство имеет стратегическое значение для ЕС и поэтому является одним из приоритетов в контексте внешних связей ЕС.