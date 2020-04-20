Президент Ильхам Алиев: Наш энергетический потенциал должен соответствовать возрастающему экономическому развитию

Политика 20 апреля 2020 20:52 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наш энергетический потенциал должен соответствовать возрастающему экономическому развитию

БАКУ /Trend/ - Наш энергетический потенциал должен соответствовать возрастающему экономическому развитию.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии реконструированного Главного управленческого, научного, образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи».

"Поздравляю вас со сдачей в эксплуатацию Главного центра управления Открытого акционерного общества «Азерэнержи». Рад, что в этом прекрасном здании располагаются многие структуры «Азерэнержи» - диспетчерский центр, главный центр управления, энергетический институт, учебный центр, лаборатория, культурный центр энергетиков. Считаю, что условия здесь сейчас очень хорошие. В короткий срок в этом здании была проведена капитальная реконструкция. Здание, можно сказать, было отстроено заново, и в настоящее время основные департаменты «Азерэнержи» размещаются в одном месте, одном центре, таким образом, появляются более благоприятные возможности для управления. Потому что раньше департаменты, структуры «Азерэнержи» располагались в различных местах, в некоторых случаях в зданиях подстанций, что, конечно, не очень приемлемо для управления", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что это здание построено в советское время.

"Некоторое время назад оно было вынесено на приватизацию, выведено из баланса «Азерэнержи». Узнав об этом, я дал указание срочно вернуть его на баланс «Азерэнержи», потому что в противном случае неизвестно, что создали бы здесь предприниматели, приватизировавшие это здание. Здание очень большое, и территория обширная, примерно 4 гектара. Площадь прежнего здания составляла 13 тысяч квадратных метров, сейчас она расширена и доведена до 20 тысяч квадратных метров. То есть, здесь была бы создана какая-нибудь гостиница или дворец счастья, жилое здание либо объект общественного питания, и энергетики лишились бы этого здания", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, после возвращения здания энергетикам здесь в конце 2018 года начались работы по капитальной реконструкции и ремонту, которые успешно завершились.

"Это еще раз показывает, что Азербайджанское государство придает огромное значение энергетической сфере. Неслучайно первые наши шаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, относились именно к сфере энергетики. Еще в 2004 году, когда принималась первая Государственная программа социально-экономического развития регионов, основное внимание среди инфраструктурных проектов было направлено на энергетическую отрасль. Это было естественным, так как в то время мы не могли обеспечивать себя электроэнергией. Мы получали электроэнергию из-за рубежа. И валюта уходила за рубеж, и наши действующие инфраструктурные линии не позволяли обеспечивать страну электроэнергией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что даже в городе Баку в ночные часы электроэнергия отключалась.

"Помню, - представители молодого поколения, возможно, не помнят этого, - в то время телевизионные передачи прекращались в 12 часов ночи, чтобы люди не смотрели телевизор и не использовали много энергии. То есть, был большой дефицит. Что касается регионов Азербайджана, то там люди вообще не знали, что такое устойчивое энергообеспечение. В лучшем случае электроэнергия подавалась по 2-4 часа в сутки, что, конечно, негативно отражалось на образе жизни людей, а также создавало большие проблемы для роста нашего экономического, промышленного потенциала. Поэтому по моему указанию в первой программе регионального развития этому вопросу было уделено огромное внимание, и мы немедленно приступили к работе. В то время мы начали строительство региональных электростанций. Строительство электростанций в Астаре, Хачмазе, Шеки, Шахдаге и Сангачале в определенной степени позволило нам обеспечить свои потребности. Однако параллельно с этим планировалось строительство новых крупных электростанций, и за последние 16 лет в нашей стране в целом построено более 30 новых станций. Если бы эти станции не были построены, то сегодня Азербайджан, возможно, в 5, 10 раз больше зависел от импорта, чем в начале 2000-х годов. Особое значение среди них представляют крупные станции. Крупнейшая станция – электростанция «Джануб» - была построена в городе Ширван. Ее генерационная мощность составляет примерно 800 мегаватт. Вслед за ней – Сумгайытская электростанция, 525 мегаватт", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что недавно сдана в эксплуатацию «Шимал-2».

"Ее генерационная мощность составляет около 400 мегаватт. Генерационная мощность станции «Сангачал» равна 300 мегаватт. Генерационная мощность только этих четырех станций превышает 2 тысячи мегаватт. Кроме того, в различных местах нашей страны были построены гидроэлектростанции. Должен отметить, что генерационная мощность гидроэлектростанций, построенных в Нахчыванской Автономной Республике, способна обеспечить потребности всей автономной республики. Нахчыванская Автономная Республика, получавшая в свое время электроэнергию из Ирана и Турции, сегодня полностью обеспечивает себя, в то же время там возник экспортный потенциал. В том числе в целом в нашей стране сегодня имеется экспортный потенциал, и мы превратились из страны, импортирующей электроэнергию, в страну, экспортирующую ее. Конечно, эти крупные инфраструктурные проекты требуют больших средств. Большая часть этих средств была обеспечена за счет бюджета, другая часть – за счет кредитов, которые сейчас погашаются. Таким образом, мы создали очень современную энергетическую систему, и в настоящее время в стране уже давно обеспечено устойчивое энергоснабжение. Кроме того, работа, проделанная особенно в последние годы, полностью обновила энергетическое хозяйство. Были проведены высоковольтные линии, линии, соединяющие нас с соседними государствами, во многих местах построены новые подстанции, установлены трансформаторы. В рамках многочисленных поездок в регионы я всегда интересуюсь и спрашиваю граждан, как обстоят дела с энергообеспечением? В последние годы всегда слышу положительные отзывы. Это меня очень радует и свидетельствует о том, что «Азерэнержи» и «Азеришыг» проводят огромную работу в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что энергетический потенциал Азербайджана должен соответствовать возрастающему экономическому развитию.

"В то же время «Азерэнержи» в последние два года представил новый проект восстановления генерационных мощностей действующих станций, так как большинство этих станций построено давно. Положение на этих станциях нас никак не могло удовлетворить. Все мы помним, к каким последствиям привела авария, произошедшая на Мингячевирской электростанции. Наша страна погрузилась во тьму. На всех станциях метро возник кризис, и наша страна оказалась во тьме. Эта авария произошла в первую очередь из-за халатности и безответственности. Поэтому руководство «Азерэнержи» было сменено и наказано. Назначено новое руководство. Перед ним поставлены очень конкретные задачи, и они сегодня выполняются, потому что энергообеспечение является источником жизни для любой страны. Без него ничего не будет. Без него не будут развиваться промышленность, сельское хозяйство, невозможно будет обеспечить оросительные работы, не будет работать общественный транспорт. Вообще жизнь будет парализована. Поэтому наша основная цель заключалась в создании самостоятельной энергетической системы, устранении зависимости от других стран. Нам необходимо было создать наш энергетический потенциал в таком объеме, чтобы иметь в резерве достаточные генерационные мощности, и сегодня они у нас есть. Можно озвучить различные цифры, но даже самые низкие цифры говорят о том, что в настоящее время мы имеем в резерве по меньшей мере 1000 мегаватт генерационных мощностей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что завершается восстановление мощностей действующих станций.

"Среди них в первую очередь должен отметить Теплоэлектростанцию в Мингячевире, так как это - наша самая большая генерационная мощность. В результате аварии на этой станции наша страна погрузилась во тьму. На станции реконструируются все 8 блоков. Надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев станция будет полностью реконструирована и введена в строй. Объем только восстановленных мощностей на этой станции составляет около 600 мегаватт. Представьте себе, благодаря только правильному ведению восстановительных работ мы получим 600 мегаватт дополнительной генерации. Если взять это как отдельную станцию, то можно увидеть, что по генерационной мощности она станет второй крупной станцией нашей страны после станции «Джануб»", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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