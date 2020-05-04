Эмин Гаджиев: Растет доля Сумгайыта в ненефтяном экспорте Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Город Сумгайыт наращивает свою долю в ненефтяном экспорте страны.

Об этом в понедельник в интервью Trend сказал депутат Милли Меджлиса от 43-го Сумгайытского третьего избирательного округа Эмин Гаджиев.

По его словам, последствия протекающих в мире процессов неизбежны и для Азербайджана, который является частью глобальной экономики. Пандемия создала дополнительные трудности для всех стран, мозговых и здравоохранительных центров мира, волнения на нефтяном рынке поставили страны-экспортеры нефти перед новыми вызовами.

«Резкое снижение цен на нефть наблюдалось и несколько лет назад. Приняв стратегическое решение, Азербайджан пошел на диверсификацию экономики, и в данном направлении достигнуты значительные успехи. За последние несколько лет неизменно растет доля ненефтяного сектора в ВВП. Реальный рост ВВП в ненефтяном секторе страны в 2019 году составил 3,5 процента. За три месяца этого года достигнут рост в 23 процента. Следует отметить важный факт, что 71 процент налоговых сборов в прошлом году пришелся на именно долю ненефтяного сектора», - уточнил Эмин Гаджиев.

Депутат отметил, что рост доли ненефтяного сектора в экспорте страны является одним из приоритетов государственной политики. Гаджиев отметил, что государство реализует многочисленные проекты с целью продвижения азербайджанской продукции на мировых рынках.

«В частности предприняты шаги в маркетинговом направлении для продвижения бренда Made in Azerbaijan, поощряются предприниматели, в зарубежных странах создаются Торговые дома Азербайджана. В результате таких мероприятий рост проявляет себя и в ненефтяном секторе. В январе-феврале этого года объем экспорта ненефтяного сектора в денежном выражении составил 296 миллионов долларов, что на пять процентов превышает аналогичные показатели прошлого года.

Коснувшись открытия газопровода в Сумгайыте при участии Президента Ильхама Алиева, депутат отметил, что Азербайджан сегодня не только политико-экономический лидер региона, обладающий углеводородными запасами, но и центр химической промышленности.

«В этом контексте следует особо отметить место Сумгайыта. Сегодня он второй по величине промышленный город Южного Кавказа. В результате внимания и заботы Президента Ильхама Алиева город превратился в один из наиболее динамично развивающихся городов региона. Во время участия на открытии магистрального газопровода в Сумгайыте глава государства затронул детали стратегического значения в связи с развитием города. Президент Азербайджана отметил, что снабжение города посредством одной линии могло бы вызвать проблемы. Введенный в эксплуатацию второй газопровод полностью обеспечит растущую потребность, и будет снабжать город как второй страховочный проект. Данная линию также рассчитана на предприятия, которые будут созданы в городе.

В выступлении главы государства проступают очертания планов касательно будущего развития Сумгайыта. Президент ознакомился с проведенными работами, и сказал, что «мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого».

Концепция государства в связи с развитием Сумгайыта в частности охватывает три направления: во-первых – нарастить промышленный потенциал города, то есть создать новые предприятия, тем самым, продолжить диверсификацию экономики; во-вторых – решить вопросы занятости сумгайытцев созданием новых рабочих мест, и наконец, в-третьих, – модернизировать инфраструктуру города.

Полимерный и карбамидный заводы, построенные в Сумгайыте в последние годы, наряду с удовлетворением местных потребностей, также играют важную роль в экспорте, в то же время Сумгайытский химический промышленный парк, Сумгайытский технологический парк и другие предприятия решают вопрос занятости. Глава государства сообщил, что «мы подходим к развитию города комплексно, и рост промышленного потенциала будет продолжаться и впредь. Поэтому ввод в строй второй газовой линии обеспечивает сегодняшние потребности, а также учитывает потенциал предприятий, которые будут построены, созданы после этого». Это значит, что Сумгайыт, как промышленный город может укрепить свою ведущую позицию в регионе, и тем самым сделает незаменимый вклад в ненефтяной экспорт Азербайджана», - сказал Эмин Гаджиев.

Он отметил, что в газоснабжении Сумгайыта никаких проблем не было, и город обеспечивался голубым топливом на 100 процентов. Однако порой местами понижалось давление в сети, и этот вопрос поднимался на встречах с избирателями.

«Ввод в эксплуатацию газопровода наверняка решит и эту проблему. В целом в Сумгайыте решаются первостепенные инфраструктурные вопросы. Реконструированный Сумгайытский бульвар, новые административные здания, парки, аллеи придает городу неимоверную красоту. В городе обновлены кровли 1100 зданий, и обновлением еще 190 зданий в этом году процесс будет благополучно завершен. Обновлено лифтовое хозяйство, обустраиваются дороги, обновляется дорожное покрытие. Транспортная инфраструктура города полностью обновлена, на линии пущены новые автобусы. В настоящее время ожидается, что предприниматели примут меры в направлении внедрения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Это повысит прозрачность и укрепит дисциплину», - подчеркнул Гаджиев.

Затронув вопросы в связи с инфраструктурными нововведениями депутат отметил, что ввиду роста населения, открытия новых предприятий, рабочих мест, делает необходимым приведение инфраструктуры Сумгайыта в соответствие с растущей нагрузкой.

«Есть два вопроса, решение которых жители Сумгайыта ждут с нетерпением. Первый – связан с каналом «Аджы дере». Вытекая из озера Джейранбатан, он проходит через Сумгайыт. На определенном участке канал открыт, на некоторых территориях в канал продолжают сливать сточные воды. Правда, часть этого канала была заключена в трубопровод, но процесс еще не завершен. Надеюсь, что в будущем инвестиционные программы охватят и этот проект и тем самым проблема будет решена.

Второй вопрос связан с заводом по переработке бытовых отходов. В частности завод должен отвечать требованиям самых современных технологий, вырабатывать тепловую и электрическую энергию. Например в Швеции, предприятия по переработке отходов обеспечивают порядка 16 процента потребности страны в тепловой и около двух процентов - в электрической энергии. Данная практика применятся в большинстве развитых стран. Было бы замечательно, если бы строительство такого завода планировалось и в Сумгайыте», - подчеркнул Эмин Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)