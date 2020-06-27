Галина Ниязова: Армения проигрывает Азербайджану во всем, так как Пашинян не способен обеспечить развитие государства и его защиту

БАКУ/Trend/ - Государство, способное сочетать воздействие мягкой и жесткой силы, несомненно, становится наиболее успешным на мировой политической арене. Таким государством является Азербайджан.

Об этом заявила Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

«Хотя в последние десятилетия благодаря углублению экономического взаимодействия между странами и росту информационных технологий на первый план вышли экономическое и культурное воздействие, тем не менее, военная сила и дипломатия, традиционные инструменты отстаивания национальных интересов на мировой арене, продолжают играть свою особую роль в современных международных отношениях и мировой политике.

Азербайджан в свою очередь является страной, которая привлекательна для потенциальных союзников как своей экономикой и культурой, так и несомненно, высоким военным потенциалом.

Очевидно, что это – результат взвешенной внутренней и внешней политика, проводимой руководством страны. И союзников у Азербайджана немало. Израиль, Турция, Пакистан, Иордания, ЮАР, Чехия, Испания, США, Россия, Украина, Белоруссия и это далеко не весь список стран, осуществляющих военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном.

Единственной проблемой, омрачающей жизнь Азербайджана, является нерешенный Карабахский конфликт. Воспользовавшись нестабильной ситуацией в начале 1990-х годов, Армения оккупировала азербайджанские территории. Это был единственный вариант для Армении заполучить Нагорный Карабах, никаких правовых вариантов присоединения Нагорного Карабаха к Армении не существовало и не существует до сих пор.

Но Азербайджан уже не то государство, которое столкнулось с враждебной интервенцией в начале 1990-х годов. Сегодняшний Азербайджан сможет защитить свои территории и обязательно вернет контроль над Нагорным Карабахом.

Азербайджан, нарастив и не прекращая наращивать свой военный потенциал, готов к силовому решению конфликта. Этого нельзя сказать об агрессоре- Армении, которая проигрывает Азербайджану буквально по всем параметрам – бедное государство, не справляющееся с большей частью социальных и экономических проблем; власти страны, не способные обеспечить ни развитие государства, ни его защиту.

Это объясняет заметный отток населения из страны, заявления жителей об их нежелании отстаивать какие-то чужие территории, когда собственная страна находится в упадке», - заявила Ниязова.

Российский аналитик обратила внимание к тому, что нынешний премьер-министр Армении производит впечатление человека, который начал интересоваться историей конфликта только когда пришел к власти.

«Иначе сложно объяснить склонность называть себя первым премьер-министром Армении, который якобы предложил последовательное решение конфликта и первым понял, что решать конфликт необходимо в несколько этапов. Этим Пашинян показывает лишь своё незнание сути переговоров, которые осуществляются Минской группой», - резюмировала политолог.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году в виду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Автор: Матанат Насибова