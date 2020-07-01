Утверждено Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения "О военно-финансовом сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Турции", которое было подписано в Баку 25 февраля 2020 года.
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