Эльхан Алескеров: Сирийский опыт сотрудничества Москвы и Анкары применим и в Ливии

БАКУ/Trend/ - Ситуация и расклад сил в Ливии продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых вопросов международной политики. Договоренности, достигнутые 27 ноября 2019 года между Турцией и официально признанным ООН Правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем, стали главным фактором, подтолкнувшим НАТО к активизации своей роли в Ливии на стороне Анкары. Признание альянсом неправомерности действий ВМС Франции в ходе инцидента с турецким фрегатом в Средиземном море свидетельствует об изменениях в позиции НАТО. Поддержка Францией лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара (ЛНА) и других вооруженных группировок, хоть и прикрытая, вызывает не только неприятие Турции, но и обеспокоенность Италии. На днях глава МИД Италии Луиджи ди Майо во время визита в Турцию подчеркнул значимость политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН, что указывает на разницу в подходах между Римом и Парижем. Германия - «хозяйка» Берлинского процесса по урегулированию в Ливии, также открыто не поддержала Францию по корабельному кризису с Турцией. Есть основания полагать, что НАТО постепенно отказывается от роли пассивного игрока и занимает более активную позицию. В блоке заявляют, о готовности участвовать в подготовке структур безопасности Ливии. Соединенные Штаты, Италия и Германия тем временем надеются противопоставить в Ливии интересы Турции и России, как они неоднократно пытались сделать в Сирии. Очевидно, что фактор усиления присутствия России в Ливии и Средиземном море вызвал обеспокоенность НАТО. Тот факт, что наряду с Египтом и ОАЭ, Россия также поддерживает вооруженную группировку ЛНА вызвало ответную реакцию Вашингтона. По сведениям опубликованным в американских СМИ, по меньшей мере 14 боевых самолетов российского производства МиГ-29 и Су-24 были недавно отправлены в Аль-Джуфру. Якобы, на этой базе дислоцируются зенитные комплексы «Панцирь» и наемники российской группы «Вагнер». Правительство США призывает Ливийскую национальную армию (ЛНА) разорвать связи с Россией. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом США по итогам консультаций в формате видеоконференции, которые были проведены должностными лицами американской администрации с представителями ЛНА. В Москве неоднократно опровергали предположения о российском военном присутствии в Ливии. «Уткой» названо заявления Вашингтона о дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в дело урегулирования ситуации в Ливии. Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал как слухи данные о присутствии "российских наемников" в Ливии. Несмотря на опровержения, силы заинтересованные в противостоянии РФ и Турции раскручивают маховик взаимного недоверия между Москвой и Анкарой. Для предупреждения конфронтации в Ливии, Россия и Турция способны по опыту урегулирования ситуации в Сирии найти точки соприкосновения. Тем, более, что договора по разграничению территориальных вод в Средиземном море подписанные Турцией и ПНС Сараджа по сути играют на руку российского Газпрома, так как Анкара создала препятствие газовым проектам ее конкурентов в Средиземном море

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Baku Network,

Доктор философии

Эльхан Алескеров.

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