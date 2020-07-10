МИД: По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведена спецсессия Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - Инициативу Президента Азербайджана Ильхама Алиева о созыве специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в формате видеоконференции, посвященной борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), поддержали больше государств, чем того требуют процедурные правила Генеральной ассамблеи ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Генеральный секретарь ООН 30 июня 2020 года направил ноту всем странам - членам, в которой отметил, что инициативу поддержало большинство стран входящих в состав ООН и 31-я специальная сессия Генассамблеи будет созвана 10 июля текущего года.

В начале специальной сессии планируется рассмотреть вопросы процедурного характера, затем будут заслушаны выступления и проведены общие обсуждения.

Глава делегации Нигерии, представляющая председателя 74-й сессии Генассамблеи, выступит в качестве временного председателя специальной сессии.

(Текст: Кямаля Сеидова.)