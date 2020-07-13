Андрей Иванов: Пашинян учинил провокацию против Азербайджана, так как не справляется с экономическим кризисом в Армении

БАКУ /Trend/ - Премьер–министр Армении Никол Пашинян решил устроить провокацию на границе с Азербайджаном в первую очередь для того, чтобы укрепить свою власть и внутриполитические позиции в Армении.

Такое мнение высказал Trend Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя атаку армянских ВС в направлении Товузского района Азербайджана.

По мнению российского эксперта, провокации на азербайджанской границе нужны именно армянскому премьеру.

«Пашинян не смог справиться с экономическим кризисом в Армении, не смог продемонстрировать своим гражданам какие либо достижения, поэтому прибегнул к откровенным политическим провокациям. Таким способом армянский премьер пытается хоть как-то отвлечь население от накопившихся на сегодняшний день внутренних проблем, в том числе экономического характера", – заявил Андрей Иванов.

Российский эксперт отметил, что в нынешней ситуации международное сообщество предпочтет не заметить эту провокацию армянской стороны, поскольку внимание сконцентрировано на глобальном эпидемиологическом кризисе.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Автор: Матанат Насибова