Петер Сийярто: Венгрия всецело поддерживает территориальную целостность Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Венгрия всецело поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Выразив обеспокоенность в связи с обострением ситуации в регионе, венгерский министр отметил, что позиция его страны относительно армяно-азербайджанского конфликта предельно ясна и остается неизменной - Венгрия решительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ. Что касается двойных стандартов, которые часто проявляются в глобальной международной политике, министр отметил, что и Венгрия неоднократно становилась свидетелем таких проявлений. По его словам, в основе внешней политики его страны стоит принцип взаимоуважения.

Министр Петер Сийярто затронул отношения Азербайджана с Евросоюзом и отметил, что Венгрия является сторонником скорейшего завершения переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном.

В конце встречи Петер Сийярто пригласил Азербайджанского коллегу посетить с официальным визитом Будапешт после нормализации ситуации в связи с пандемией.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)