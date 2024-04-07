Обнародованы данные по погибшим в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Число погибших в секторе Газа с начала октября 2023 года достигло 33 175 человек.
Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора.
Согласно информации, еще 75 886 человек получили ранения.
Отметим, что 7 октября 2023 года на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.
Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.