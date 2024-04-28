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Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)

Экономика Материалы 28 апреля 2024 20:24 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе «На пути к COP29», состоявшемся в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР).

Как передает Trend, об этом Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

"За круглым столом мы обсудили приоритетные направления инициатив в борьбе с изменением климата:

- Меры, реализуемые в сфере зеленого роста и реализации устойчивого энергетического потенциала Азербайджана.

- Содействие совместным действиям, направленным на осуществление глобальных климатических обязательств стали реальностью.

- Создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики", - отметил министр.

Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)
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