Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе на тему COP29 в рамках ежегодных совещаний ИБР (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие в круглом столе «На пути к COP29», состоявшемся в рамках ежегодных совещаний Исламского банка развития (ИБР).

Как передает Trend, об этом Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

"За круглым столом мы обсудили приоритетные направления инициатив в борьбе с изменением климата:

- Меры, реализуемые в сфере зеленого роста и реализации устойчивого энергетического потенциала Азербайджана.

- Содействие совместным действиям, направленным на осуществление глобальных климатических обязательств стали реальностью.

- Создание механизмов централизованного финансирования проектов возобновляемой энергетики", - отметил министр.