МИД: Заявление Лорана Вокье противоречит обязательствам Франции на международном, европейском, двустороннем и национальном уровнях

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем тот факт, что президент региона Овернь — Рона — Альпы Лоран Вокье выступил с абсолютно не соответствующим действительности и предвзятым заявлением, искажающим суть армяно-азербайджанского конфликта, в том числе в связи с военной провокацией, начатой вооруженными силами Армении на границе двух стран 12 июля.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

"Тот факт, что преимущественно населенный армянами регион Овернь — Рона — Альпы, главой которого является известный своей проармянской позицией Вокьен подписал с оккупированным Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана 10 хартий по сотрудничеству, наглядно демонстрирует предвзятость позиции президента региона.

Данное заявление, которое оправдывает агрессивную политику Армении, оккупировавшей международно признанные территории Азербайджана, грубо нарушая нормы и принципы международного права, не соответствует духу двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, а также является серьезным ударом по позиции Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Данная односторонняя и далекая от реальности позиция президента второго по величине региона Франции подрывает доверие азербайджанской общественности к Франции как к беспристрастному сопредседателю Минской группы.

Заявление противоречит обязательствам Франции на международном, европейском, двустороннем и национальном уровнях.

Азербайджанская сторона ожидает от Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ реальных шагов в направлении урегулирования конфликта, а также того, что она примет все необходимые меры для пресечения любой деятельности некоторых представителей определенных органов Франции, поощряющих так называемую "структуру" на оккупированных территориях Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)