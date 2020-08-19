Посол США: Мы уже должны думать о возможности расширения "Южного газового коридора"

БАКУ /Trend/ - В настоящее время посредством проекта "Южный газовый коридор" Азербайджан переживает период перехода от экспортера нефти к экспортеру природного газа.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, выступая на Симпозиуме по регионально энергетической безопасности 2020 года, передает в среду Trend.

Посол сказал, что в Азербайджане также продолжается деятельность, направленная на диверсификацию ненефтяной экономики.

"Наша поддержка проекта "Южного газового коридора" основана на поддержке трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в конце 1990-х годов. В то время я работал в Казахстане, и поскольку наша деятельность там была связана с подобными BTC инициативами, я обладал информацией по этому проекту.

Американские компании активно участвовали в "Контракте века" 1994 года, который предусматривает разработку богатых энергетических ресурсов Азербайджана. Мы продолжаем инвестировать миллиарды долларов в экономическое развитие Азербайджана.

В прошлом году мы отметили 25-летие подписания этого соглашения и подчеркнули нашу приверженность обязательствам, взятым нами в связи с предстоящими делами. Мегапроекты, подобные "Южному газовому коридору", уникальны в геополитическом ключе. Успех проектов стоимостью в миллиарды долларов, влияющих на жизнь людей за тысячи километров, зависит от долгосрочного сотрудничества правительств и частных компаний", - сказал Эрл Литценбергер.

Посол отметил, что "Южный газовый коридор" имеет стратегическое значение для суверенитета и независимости государств, работающих в рамках проекта, а также для укрепления энергетической безопасности союзников и стран-партнеров.

"Я хотел бы вновь подчеркнуть поддержку Соединенных Штатов государствам и компаниям, принимающим участие в проекте "Южный газовый коридор".

Это первый проект по экспорту с Востока на Запад газа, добываемого за пределами России. Завершение проекта позволит Азербайджану продвинуться в качестве как поставщика энергии, так и гаранта энергобезопасности в Европе.

Строительство "Южного газового коридора" практически завершено, и мы уже должны думать о возможности расширения этого проекта, то есть об экспорте газа, добытого на других газовых месторождениях в Каспийском бассейне", - сказал Литценбергер.

Он особо затронул вопрос энергобезопасности и отметил, что США рассматривают ее как вопрос национальной безопасности.

Вынужденные перебои в энергоснабжении имеют серьезные и пагубные последствия. Технические недостатки, стихийные бедствия, акты саботажа или решения, принятые поставщиком, могут вызвать определенные проблемы.

"Все это указывает на необходимость укрепления защиты важной инфраструктуры, с одной стороны, и развития мирового газового рынка, с другой. Работая со своими коммерческими и стратегическими партнерами на протяжении многих лет, Азербайджан достиг успехов в создании устойчивой инфраструктуры.

Она может защитить население от потенциальных экономических потрясений и реальных угроз. А свободные рынки стимулируют экономическое развитие в мире и гарантируют, что энергоснабжение не будет использоваться в политических целях", - сказал Эрл Литценбергер.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)