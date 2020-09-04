Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA
БАКУ /Trend/ - 4 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA.
Глава государства и Первая леди также ознакомились с условиями, созданными в парке в кампусе университета.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA
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