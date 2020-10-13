Минская группы ОБСЕ должна срочно собраться - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ должна срочно собраться в связи с вопросом Нагорного Карабаха.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он сообщил, что Турция выступила с предложением провести срочное собрание Минской группы.

"Убийство мирных людей армянской стороной недопустимо. Армения, осмелев от безнаказанности, совершает новые провокации", - сказал Чавушоглу.