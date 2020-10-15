Генсек ТюркПА жестко осудил армянские провокации

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов жестко осудил провокации Армении.

Как сообщили в четверг Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, в ответ на обращения азербайджанского парламента к международным организациям и парламентам зарубежных стран в связи с провокациями вооруженных сил Армении, ракетными и артиллерийскими обстрелами Гянджи и других городов Азербайджана, взятием на прицел мирного населения и гражданских объектов, в официальном письме генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов вновь жестко осудил провокации Армении против мирного населения Азербайджана, обстрел населенных пунктов и применение военной силы.

В связи с потерями среди мирных граждан в результате этих нападений генсек выразил народу Азербайджана глубокие соболезнования, и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)