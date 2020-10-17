Президент Ильхам Алиев: Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию

БАКУ /Trend/ - Доблестная Азербайджанская армия успешно продолжает спасительную миссию. В последние дни я сообщил моему народу о новых освобожденных селах. Сегодня я вновь с чувством глубокого удовлетворения, с большой радостью хочу довести до моего дорогого народа названия очередных освобожденных населенных пунктов. Сегодня от оккупантов были освобождены следующие населенные пункты Физулинского района – село Гочахмедли, село Чимен, село Джуварлы, село Пирахмедли, село Мусабейли, село Ишиглы, село Дедели и город Физули. Город Физули освобожден от захватчиков, Физули наш, Карабах – это Азербайджан!

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в обращении к народу.

Сердечно поздравляя по этому случаю весь азербайджанский народ, от всей души поздравляя жителей Физулинского района, глава государства сказал: «Многолетняя тоска по родной земле подходит к концу. Мы с честью выполняем стоящую перед нами миссию, восстанавливаем и восстановим территориальную целостность нашей страны. Бои за Физули – тяжелые. Пройдет время, и об этих боях будут писать книги, произведения. Действительно, эти бои требуют высокого профессионализма, мастерства, отваги, самоотверженности, так как за эти 30 лет враг создал на линии соприкосновения такие прочные укрепления, что некоторые считали, что освободить город Физули от оккупации невозможно. Даже известные военные специалисты считали, что для того, чтобы взять Физули, освободить его от оккупации, возможно, понадобится несколько месяцев, и завершится ли эта операция успешно – находилось под большим вопросом».

«Развалины города Физули – проявление армянского фашизма и свидетель армянского фашизма»

Президент Азербайджана отметил, что доблестной Азербайджанской армии удалось справиться с этой почетной миссией, и за короткий срок большинство сел Физулинского района и город Физули были освобождены от врага. «Говоря о городе Физули, конечно, все мы должны знать, что от города ничего не осталось, никаких признаков, ни одного уцелевшего здания, так как на протяжении 30 лет он находился в руках варваров, хищников, шакалов. Все здания снесены, наши религиозныe памятники разрушены, все разграблено, кровельные покрытия, окна, предметы быта зданий. Все. Словно этот город был захвачен диким племенем. Развалины города Физули – проявление армянского фашизма и свидетель армянского фашизма», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.