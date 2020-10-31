Тот факт, что переданная Армении 85-летняя женщина подвергается в этой стране психологическим и физическим истязаниям, вызывает сожаление - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что переданная Армении при гуманитарной поддержке Международного комитета Красного Креста и РФ 85-летняя Евгения Бабаян подвергается психологическим и физическим истязаниям в этой стране и предстала перед следователем, вызывает серьезное сожаление и обеспокоенность.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в субботу Trend.