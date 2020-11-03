Армения привлекает к боевым действиям детей - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения привлекает к боевым действиям детей.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, это является грубейшим нарушением международных конвенций.

"В ходе боевых действий Армения прибегла к ряду военных преступлений. Одно из них - привлечение детей к боевым действиям, эксплуатация детского труда. Армения совершала аналогичные преступления и в отношении азербайджанских детей. В Ходжалы армянами были убиты азербайджанские дети. В прифронтовых зонах разрушено и повреждено свыше 50 школ. В одном из оккупированных районов Азербайджана Армения и так называемый "режим" используют детский сад в качестве военного штаба. В результате агрессии ВС Армении в Гяндже, Барде и в других городах совершены кровавые преступления против 11 детей", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)