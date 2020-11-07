Подозрения в связи с нападением на почетное консульство Азербайджана в Харькове ложатся на армянские террористические организации - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Подозрения в связи с нападением на почетное консульство Азербайджана в Харькове ложатся на армянские террористические организации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Почетное консульство Азербайджана в Харькове подверглось вооруженному нападению. Дипломатические миссии и персонал не должны становиться целями атак. Подозрения в связи с нападением ложатся на армянские террористические организации, поскольку Армения переходит к асимметричной войне. Мы ценим оперативную реакцию властей Украины", - пишет он.