Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью BBC News (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября дал интервью BBC News.
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО)
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Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева наша армия переписывает историю Азербайджана - депутат