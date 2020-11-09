В Шамахы открылось Почетное консульство Украины

БАКУ /Trend/ - 9 ноября 2020 года в гостеприимном азербайджанском городе Шамахы открылось Почетное консульство Украины, сообщили Trend в понедельник в посольстве Украины в Азербайджане.

В ходе церемонии торжественного открытия Почетного консульства Украины чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поблагодарил руководство государства, а также исполнительную власть Шамахинского района за то, что отныне в древнем и славном городе Шамахы будет присутствовать частичка Украины.

Руководитель украинской дипмиссии отметил, что сегодняшнее знаменательное событие наполнено особым смыслом и символизмом и поздравил весь азербайджанский народ с государственным праздником, пожелал успешного преодоления всех вызовов, которые стоят перед страной, а также мира, согласия и процветания.

Посол добавил, что Украина очень хорошо понимает чувства братского азербайджанского народа в вопросе отстаивания государственного суверенитета и территориальной целостности.

В знак солидарности Украины с братским азербайджанским народом, а также по случаю празднования в Азербайджане Дня Государственного флага здание новосозданного Почетного консульства Украины в городе Шамахы будет сегодня подсвечено цветами азербайджанского флага.

Память погибших азербайджанских и украинских героев, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность государств, была почтена минутой молчания.