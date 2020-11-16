Соглашение по Карабаху является эффективным шагом - МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Соглашение, достигнутое по Карабаху, является эффективным шагом.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Сейед Хатибзаде, комментируя подписание трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении.

По его словам, Иран всегда считал, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть на основе принципа суверенитета и территориальной целостности стран.

"Иран приветствует шаги на основе этого принципа", - сказал Хатибзаде.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)