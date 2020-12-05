Председатель правления Общества азербайджанцев Латвии «Азери» поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Общества азербайджанцев Латвии «Азери» Улдузхан Ахмедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает в субботу Trend, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Позвольте от имени азербайджанцев, проживающих в Латвии, от общества азербайджанцев Латвии «Азери» и от себя лично поздравить Вас и весь азербайджанский народ с Великой Победой в Отечественной войне.

Эта Победа свершилась под Вашим руководством как Верховного главнокомандующего нашей героической и доблестной армией. Вы вернули нам, азербайджанцам, наши земли, гордость, уверенность и сплоченность. Наша доблестная и героическая армия, наши отцы, сыновья, матери и сестры под Вашим руководством успешно боролись и добились Великой Победы.

В этой Победе мы имеем шехидов, которые отдали свои жизни за освобождение нашей земли. Они всегда останутся в нашей памяти. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Выражаем соболезнования их родным и близким, всем раненым желаем скорейшего восстановления.

Мы знаем, впереди очень много работы, и уверены, все намеченные планы будут выполнены под Вашим руководством.

Господин Президент, мы гордимся Вами как продолжателем курса общенационального лидера азербайджанского народа - великого Гейдара Алиева.

Мы гордимся Вами как великим героем азербайджанского народа.

Мы гордимся Вами, потому что Вы золотыми буквами вписали День Победы в историю азербайджанского народа.

Мы гордимся Вами как политиком высокого уровня в мировом сообществе. Аллах Сизи горусун!"