В "Нью-Йорк Таймс" опубликована статья о разрушениях в Физулинском и Агдамском районах

Политика 12 декабря 2020 19:55 (UTC+04:00)
В "Нью-Йорк Таймс" опубликована статья о разрушениях в Физулинском и Агдамском районах

В "Нью-Йорк Таймс" опубликована статья главы стамбульского бюро газеты Карлотты Голл под названием "Травмы, трагическое состояние и разрушения после нагорно-карабахской войны". Голл посетила освобожденные от армянской оккупации территории и стала свидетельницей ужасающей ситуации, созданной Арменией в течение 30-летней агрессии против Азербайджана.

Автор пишет, что въезжая на территорию, недавно освобожденную Азербайджаном от армянской оккупации, человек видит пустоши, напоминающие поля боев времен Первой мировой войны. Дорога проходит через километры заброшенных траншей и бункеров, разрушенных деревень, а в оставшихся домах нет крыш, дверей и оконных рам.

По дороге можно увидеть разбитые армянские танки и бронетехнику на вершинах холмов, что свидетельствует о разрушительной мощи азербайджанских беспилотников. Брошенная форма и снаряжение свидетельствуют о паническом отступлении армянских солдат в ходе шестинедельной войны.

Город Физули - когда-то процветающий сельскохозяйственный населенный пункт с населением около 30 000 человек - превратился в лес, разрушенные общественные здания в этом городе скрылись за деревьями. Судьба более крупного города Агдама, расположенного к северу от Физули, более сурова, отмечает автор. Нагорно-карабахский конфликт был одним из самых неразрешимых территориальных конфликтов в мире. Шестилетняя война закончилась в 1994 году, когда Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но и большие участки прилегающих территорий, и изгнала более 800 000 проживавших здесь азербайджанцев.

Азербайджан восстановил контроль над Физули и Агдамом после шести недель ожесточенного военного наступления, которое закончилось перемирием при посредничестве России.

Далее Голл пишет и о впечатлениях армянских военнослужащих, участвующих в войне с Азербайджаном. Армянские солдаты были в ужасе от "дронов-смертников". По словам армянских солдат, удары беспилотников были настолько точными, что солдаты на боевых танках выезжали на поле боя, стреляли, выпрыгивали и бегали в укрытие. "Это был ад", - заявил один из армянских командующих армянскими формированиями полковник Алексанян.

Далее в статье автор пишет о разрушениях в городах Физули и Агдам. Один из бывших вынужденных переселенцев из Физули Нуреддин Намазалиев рассказывает, что его двоюродного брата, который был военнопленным в 1990-х годах, заставили работать в разборке домов в Агдаме.

Мэр Агдама Вагиф Гасанов рассказал журналисту о центральной мечети 19-го века - единственном сохранившемся здании в Агдаме. Оскверненный армянскими граффити, армяне использовали его в качестве коровника. В Физули здание типографии, кинотеатр и культурный центр исчезли, а центральная мечеть превратилась в руины. Прекрасные виноградники были вырваны с корнем, пишет автор.

Официальные лица Азербайджана обещают примирение и предоставление равного статуса армянам, проживающим на этих освобожденных территориях. Некоторые армяне теперь признают, что возможности для прочного мира были потеряны за десятилетия прерванных и непродуктивных мирных переговоров. Посредники пытались создать условия для того, чтобы азербайджанцы смогли вернуться в некоторые из районов, в частности Агдам и Физули. Но в течение многих лет Армения удерживала их, рассматривая их как разменную монету за признание независимости или отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана. Руководство Азербайджана не согласилось с такими условиями.

Тупиковая ситуация осложнилась тем, что армянские политики и активисты во всем мире начали все чаще и чаще твердить, что все оккупированные земли, включая прилегающие к бывшей НКАО районы, "по праву принадлежат Армении". В августе 2019 года премьер-министр Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах и заявил, что "Арцах - это Армения".

В течение многих лет фонды, финансируемые членами армянской диаспоры, настаивали на заселении армянами оккупированных регионов Азербайджана за пределами бывшей НКАО, утверждая, что они также являются "законной территорией Армении".

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