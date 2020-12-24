Президент Ильхам Алиев встретился с военнослужащими в селе Ханлыг Губадлинского района (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - 23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в село Ханлыг Губадлинского района, где было проведено незаконное заселение, встретились здесь с военнослужащими.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, ребята.
Солдаты: Спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Как дела? Как поживаете?
Солдаты: Большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Как идет служба?
Солдаты: Отлично. Все хорошо.
Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это поселок, который армяне построили в нашем древнем селе. Наши дома были снесены, после чего на деньги приехавших из-за рубежа армян построен поселок. Сегодня здесь живем мы. Вы здесь живете и несете службу. Мы вернулись на родные земли. Освободили их на поле боя. Прогнали врага с наших земель благодаря таким солдатам, как вы. Весь мир увидел, на что способен азербайджанский солдат, азербайджанский офицер.
Подходите сюда, ребята.
Солдаты: Добро пожаловать, господин Президент.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Это – наша древняя земля. Наш народ веками жил на этих землях.
Солдат: Машаллах, герой, настоящий герой.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, здравствуйте. Потом сфотографируемся.
Мы продемонстрировали нашу силу на поле боя. Прогнали армян с наших земель. Подняли флаг Азербайджана на наших землях. Осуществили самую сокровенную мечту азербайджанского народа на поле боя, а не путем переговоров. Нас обманывали. За эти 27 лет армяне возвели здесь для себя поселок, перебросили армян из-за рубежа. Присвоили поселку Ханлыг какое-то уродливое армянское название.
Солдаты: Ваши слова «Мы прогнали их как собак» – наш лозунг.
Президент Ильхам Алиев: Они увидели нашу силу. Они считали, что вечно будут жить на наших землях и диктовать нам свою волю. Наше терпение иссякло, и я сказал: Вперед.
Солдаты: Слава, слава Вам, да здравствует Азербайджан! Да хранит Вас Аллах!
Президент Ильхам Алиев: Отважные азербайджанские солдаты продемонстрировали свою силу всему миру. Мне сообщают, что в настоящее время в высших военных школах ведущих стран мира изучают нашу боевую тактику. Это – новшество, война ХХI века. Мы освободили наши земли от оккупантов за счет профессионализма, воли, национального духа, героизма.
Солдаты: Благодаря Вашему руководству и Вашей воле.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Солдаты: Мы гордимся Вами. Да здравствует Азербайджан!
Президент Ильхам Алиев: Да здравствует азербайджанский солдат!
Солдаты: Карабах – это Азербайджан!
Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся.
Солдат: С днем рождения, живите сто лет, да ниспошлет Вам Аллах долголетия!