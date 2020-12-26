Подразделения Азербайджанской Армии выполняют боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, утвержденным министром обороны, практические занятия по боевой подготовке военнослужащих проводятся в суровых метеоусловиях и в различных рельефах местности, сообщает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Перед началом занятий руководители учебных участков ознакомили личный состав, привлеченный к практическим занятиям, с правилами безопасности, условиями стрельбы и другими требованиями.

Военнослужащие проводят стрельбы из стрелкового оружия по целям условного противника и выполняют другие практические задачи.